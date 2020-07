Gisele Bündchen è una delle icone incontrastate della moda contemporanea. Musa perfetta per i più importanti stilisti e bellezza brasiliana da togliere il fiato; è altresì, una donna impegnata da sempre a favore dell’ambiente e dell’ecosistema. Accanto a lei, come sempre, anche in questa esemplare “battaglia”, il marito Tom Brady e i figli Benjamin e Vivian. In occasione del suo ultimo compleanno (20 luglio) , infatti, ha contribuito positivamente alla causa che le sta tanto a cuore: ha chiesto ad amici e parenti di piantare alberi in Amazzonia (tanti quanti gli anni compiuti) invece di comprarle regali.

Attraverso un post, ha espresso la sua ammirevole richiesta: «Come alcuni di voi sanno, il mio compleanno sta arrivando. Non riesco a credere che compio 40 anni», ha dichiarato la Bündchen. «Sento che sta iniziando un nuovo capitolo della mia vita e volevo celebrarlo in modo significativo, quindi ho deciso di piantare 40.000 alberi. Ho piantato alberi per diversi progetti per anni e sento che questo è il modo migliore che conosco per restituire ciò che mi è stato dato alla Madre Terra».

Gisele Bündchen da sempre a favore della sua amata Madre Terra

Spirito brasiliano e bellezza iconica, Gisele rappresenta prima che una top model, una donna dai valori profondi ed importanti. Come la sua sensibilità e riconoscimento nei confronti dell’ambiente, e come ella stessa afferma: “è il modo migliore che conosco per restituire ciò che mi è stato dato alla Madre Terra”. La modella è nata ad Horizontina, nel Rio Grande do Sul, da una famiglia borghese di origini tedesche: ha iniziato la sua carriera da giovanissima, ottenendo attraverso un’importante gavetta riconoscimento internazionale come supermodella.

Angelo di Victoria’s Secret e stile di vita sano

Gisele Bündchen è stata uno dei più riconosciuti e iconici Angeli di Victoria’s Secret per molti anni, grazie al suo fisico mozzafiato. Con Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen ha formato il trio brasiliano delle meraviglie e il più richiesto al mondo. Gisele, inoltre, è stata la più pagata tra le modelle dal 2008 al 2011, con un guadagno medio stimato oltre i 30 milioni di dollari.

Gisele è impegnata in diverse cause importanti: ambasciatrice Onu e attivista per l’ambiente. Il suo stile di vita salutare è un’esempio per molte giovani modelle promettenti. Lontana da uno stile di vita sregolato, la sua “forma mentis” è costituita da yoga, palestra e cibo sano. Finita la relazione con Leonardo di Caprio, Gisele si lega sentimentalmente a Tom Brady, fuoriclasse della Nfl. I due si sposano nel 2009: nascono poi i loro due figli, Benjamin Rein e Vivian Lake.

Gisele Bündchen: un esempio di moda e di vita

Secondo l’autorevole portale Forbes, ancora oggi Gisele Bündchen, è una delle personalità più influenti del Brasile, al secondo posto dopo Pelé. Ella stessa, decide di approfittare al massimo questa sua popolarità impegnandosi in prima persona a favore dell’ecosistema e dell’ambiente e di tutti i problemi legati ad esso, ed estremamente attuali. Come scegliere di far piantare 40mila alberi in Amazzonia in occasione del suo quarantesimo compleanno! Complimenti Gisele!