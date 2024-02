Chi condurrà Sanremo 2025? Ecco le ipotesi!

Con l’addio confermato di Amadeus al Festival di Sanremo, il grande interrogativo ora è: chi sarà il presentatore del Festival nel 2025? Le ipotesi e le candidature si susseguono in un vivace dibattito sui possibili successori.

Paolo Bonolis emerge come uno dei candidati principali, nonostante i suoi attuali impegni con Mediaset che sembrano allontanarlo dalla possibilità di condurre il festival. Le sue recenti dichiarazioni hanno alimentato le ipotesi su un suo possibile interesse per il Festival, sebbene la sua ex moglie e collaboratrice, Sonia Bruganelli, non sembri particolarmente favorevole.

Altri nomi in lizza includono Alessandro Cattelan, noto per la sua versatilità e il successo di vari format televisivi; Antonella Clerici, che ha espresso interesse a condurre il Festival, magari affiancata da un co-conduttore più giovane e Alessia Marcuzzi, che ha recentemente fatto ritorno in Rai dopo anni di assenza, dimostrando un forte legame con il pubblico.

Una possibile novità potrebbe essere la conduzione a due, unendo volti noti di Rai e Mediaset, con ipotesi che spaziano da Maria De Filippi a Gerry Scotti, fino a Stefano De Martino, quest’ultimo già apprezzato dal pubblico Rai per i suoi recenti successi.

Alcune fantasie invece suggerivano una coppia femminile formata da Laura Pausini e Paola Cortellesi, questa ipotesi sembra essere stata esclusa a causa degli impegni pregressi delle due artiste. Tuttavia, l’idea di vedere Paola Cortellesi al comando del Festival rimane un’affascinante possibilità, sebbene possa apparire ancora come un sogno.

In conclusione, mentre il Festival di Sanremo 2025 si avvicina, le ipotesi continuano a tenere banco. Tra conferme e smentite, il panorama della conduzione si annuncia ricco di sorprese, mantenendo alta l’attesa per l’annuncio ufficiale del successore di Amadeus.