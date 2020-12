Poco tempo fa Michelle Hunziker aveva confessato in un’intervista a Oggi: “Devo molto alla bellezza, ma avrebbe potuto ingabbiarmi in un ruolo che mi va stretto e che per forza di cose è poco duraturo… Io quando mi alzo la mattina sono una donna normalissima, ho le occhiaie, le macchie della gravidanza sulla pelle… È il mio staff che mi rende bella, io non mi sono mai vista come la super top. Ho dei difetti e li amo”.

Michelle Hunziker, il suo look va dritto al punto. Quanto costano top e gonna

Nell’intervista a Oggi Michelle Hunziker parla anche di alimentazione: “Evito gli zuccheri e i carboidrati semplici. Il pane, per esempio, lo facciamo noi in casa e non usiamo farina doppio zero. Mangiamo pasta integrale. Io curo tantissimo i miei denti, da sempre. Curo la pelle usando le creme di Goovi che produco io stessa… A questa routine alterno creme al retinolo, faccio periodicamente trattamenti con Hydrofacial, un macchinario che purifica la pelle e stimola il rinnovamento cellulare e una volta all’anno mi sottopongo alla biorigenerazione cellulare autologa”. Poi vestiti, scarpe e borse firmatissimi, come in questi scatti, in cui Michelle Hunziker indossa un completo che fa parte della collezione Primavera/Estate 2020 di Elisabetta Franchi. Un look in stile yachting composto da un crop top a girocollo e con maniche corte in tessuto knitting lavorato a righe. Si alterneranno righe dalle nuance blu navy e bianco candido, i bottoni sono a vista, metallici, quasi militareschi, disposti sul lato. Una pencil skirt a tubino a vita alta completa il set. I prezzi dell’outfit? il top costa 269 euro, mentre la gonna 299 euro.

Michelle Hunziker si mostra spesso sui social con i suoi adorati cani, i barboncini Leone e Lilly, e di recente c’è stato un nuovo arrivo in casa. In occasione del compleanno di Tomaso, Michelle gli ha regalato un meraviglioso esemplare di levriero grigio che è stato ribattezzato Odino e che ricorda alla perfezione il celebre logo della Maison Trussardi, che infatti dal 1973 è rappresentata dal levriero come simbolo di tradizione, eleganza, dinamicità e spirito di innovazione.