Ilary Blasi, le sneakers Gucci che ha ai piedi sono super preziose. Ecco il prezzo da capogiro

Quando si tratta di shopping, Ilary Blasi non vuole proprio darsi un freno (e chi lo farebbe al posto sui?!) a dimostrazione di ciò, e in onore del suo trentanovesimo compleanno, analizzeremo ben bene due scatti pubblicati da lei su Instagram. Su questo canale social Ilary vanta un seguito impressionante, 1,6 Milioni di follower che la seguono come un’ombra. I due elementi sui quali ci concentreremo sono tra le cose più amate quando si parla di mode e tendenze, ma anche, e soprattutto, di shopping.

Ilary Blasi non fa una piega, ama scarpe e borse extra lusso, in più di un’occasione ha fatto un all in di capi di grandi griffe, dettando moda dall’alto del suo lifestyle accessibile solo a pochi eletti. Ilary arriva a spendere cifre esorbitanti, scatenando l’invidia delle fashion addicted più incallite. Di recente ce lo ha dimostrato ancora, dando nota di essere sempre al passo quando si parla di stile. È una delle presentatrici più amate in Italia e, anche se attualmente non è impegnata in tv (lo sarà presto con L’Isola deo Famosi), trova comunque il modo per comunicare con i propri fan attraverso i social.

Per questo outfit Ilary Blasi ha scelto un abito-tunica con lo scollo a barca e le maniche che cadono morbide fino ai polsi. Orecchini e bracciali oro e per ultimare delle sneakers super glam di Gucci. Un paio di scarpe estremamente costose, il modello è lo Screener, adornato con la classica banda rossa e verde e in più con un dettaglio prezioso: la cavigliera di cristalli. Il prezzo delle Screener Gucci indossate da Ilary Balsi è di 1.200 euro. Che Ilary Blasi amasse il lusso era risaputo, d’altronde chiunque di noi, potendoselo permettere, spenderebbe volentieri in vestiti ed accessori. Brava!