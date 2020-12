Anche se l’inverno in genere ci porta a far fuori tutti i nostri vestiti dai toni più sgargianti, questa stagione invece no. Dovremmo volgere lo sguardo ad una tonalità leggermente, ehm, più brillante. Eccoci giunti all’evidenza, che sappiamo bene essere innegabile: è tempo di creare il tuo miglior outfit rosa. È il colore che ha dominato intere passerelle e street fashion delle città epicentro della moda. Con i nineties che hanno ribaltato il 2019 e gli eighties che dominano il 2020, è bene dirlo: non ne abbiamo mai abbastanza.

La tendenza è inarrestabile e continua a essere reinventata perché le persone vogliono ancora indossarla (reminiscenze da bambini o semplice barbie attitude?!). Da Bella Hadid a Hailey Baldwin in rilassati outfit rosa dalla testa ai piedi. Passando per Wanda Nara fino e al suo abito di alta moda che vale una piccola fortuna. Abbiamo ha raccolto alcuni dei nostri look rosa preferiti, da cui prendere spunto per creare un outfit per te stesso. Scorri in basso per una sana dose di tutte le sfumature di rosa!

L’abito di Wanda Nara, firmato Oud Paris, è munito di una gonna lunga e anche di una scollatura profonda. E il prezzo è da capogiro. Fa parte della collezione primavera/estate 2020 della firma Oud Paris e per qualche mese è stata una sua esclusiva. Sul e-commerce è possibile trovare la versione invernale del vestito, in una nuance rubino simile a quello indossato da lei per comporre il suo irresistibile outfit rosa. Wanda Nara indossa una creazione da 1.395 dollari, ovvero circa 1.278 euro. Il outfit rosa di Wanda Nara era completato da sandali con il tacco a spillo oro e accessori preziosi. Orecchini rettangolari di Sofi Bevilacqua Accesorios. Anche gli orecchini sono perfettamente in linea con il prezzo del suo pink outfit, infatti il costo indicato sul sito ufficiale è di 650 dollari, cioè circa 595 euro.