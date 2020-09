Nicole Poturalski è una modella bellissima dagli occhi ammalianti fino a ieri sconosciuta al grande pubblico ma molto conosciuta dagli addetti ai lavori del settore moda. Ad oggi, la bella Nicole (27 anni), è al centro della cronaca rosa internazionale a causa della sua liaison con la star del cinema internazionale e premio Oscar, Brad Pitt. Una coppia meravigliosa, indubbiamente da copertina. Le news sulla relazione tra l’attore e la modella avevano iniziato a diffondersi progressivamente quando i due erano stati avvistati all’aeroporto di Parigi. La coppia era diretta proprio a Miraval, dove si trova il castello che era stato a sua volta utilizzato come location per il matrimonio Pitt/Jolie.

Chi è la bellissima Nicole Poturalski

Nicole Poturalski e l’attore si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. Sembrerebbe proprio che i due si frequentino già da diverso tempo. Solo ora, infatti, sono state pubblicate delle foto risalenti allo scorso novembre che raffigurano Brad e Nicole insieme al concerto di Kanye West. Secondo diversi rumors Angelina non sarebbe particolarmente contenta di questa nuova e bellissima unione. Ma a smentire queste voci ci ha pensato proprio la nuova ragazza che ha rapito il cuore del bel Brad Pitt (’ex marito della Jolie).

La bella Nicole Poturalski mette a tacere ogni rumors infondato

Una foto postata su Instagram caratterizzata da una didascalia particolare “Le persone felici non odiano nessuno“ e i rumors in breve tempo impazzano sul web. Molti hanno collegato questa frase citata dalla belle Nicole come fosse una provocazione nei confronti dell’ex moglie dell’attore. Soprattutto riguardo un seguace piuttosto malizioso della Poturalski che ha insinuato che l’espressione fosse una frecciatina alla famosa Angelina. Ma la verità sarebbe alquanto diversa. Nicole ha infatti ri-commentato smentendo l’esistenza di controversie con la ex moglie di Pitt. “Qui nessuno odia nessuno“.

Brad Pitt non si espone sulla vicenda e prosegue il progetto di beneficienza con Jennifer Aniston (altra sua storica ex moglie)

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati sposati dal 2000 al 2005. Dopo la separazione tra i due, ad oggi, sembrerebbe essere tornato il sereno e la pace. L’obiettivo di questa opera di beneficenza dove sono inclusi Aniston e Pitt è raccogliere fondi per sostenere la lotta al coronavirus. I proventi verranno quindi devoluti a due organizzazioni no profit fondate da Sean Penn: la CORE (Community Organized Relief Effort) e la REFORM Alliance. Insieme a loro ci saranno molti nomi noti del cinema internazionale: Dane Cook, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend e Morgan Freeman.