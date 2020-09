Brad Pitt e Angelina Jolie. Una storia d’amore da sogno, magica, irresistibile. Bellissimi, innegabile. Una coppia dorata nel suggestivo e affascinante scenario hollywoodiano. Sembrerebbe quasi che provengano da un altro Pianeta, per quanto possano sembrare irreali e irraggiungibili. Purtroppo, il lieto fine non è stato benevolo con la coppia, e i due hanno intrapreso strade diverse, almeno per quanto riguarda la vita privata. Brad Pitt sembrerebbe aver ritrovato l’amore accanto alla bellissima modella Nicole Poturalski, mentre su Angelina (per ora) non trapelano notizie e gossip fiammanti.

Brad Pitt e Angelina Jolie insieme per lanciare un nuovo Champagne

Brad Pitt e Angelina Jolie insieme per lanciare un nuovo champagne. Si tratta di una maison di Champagne che le due star di Hollywood destineranno solamente alle bollicine rosé. La coppia continua ad accumulare grandi successi grazie alla loro produzione. Il rosè Miraval, partito nel 2012, è uno dei più premiati e apprezzati vini rosati “Made in Francia”. Lo Champagne rosé entrerà sul mercato a partire dal 15 ottobre con ventimila bottiglie insieme a due famiglie storiche del settore che collaborano con le due star: la Famille Perrin e la Famille Péters.

Brad Pitt al culmine del successo e….. un nuovo amore all’orizzonte!

Lo Champagne è arrivato “a spron battuto” al culmine di cinque anni di lavoro, ricerca e degustazione svolti nel massimo riserbo. Riservatezza che non riguarda però la vita privata dell’attore: la sua nuova fiamma è stata pubblicata su tutti i magazine di gossip con la foto di Brad Pitt e della modella all’aeroporto Le Bourget, appena fuori Parigi. Nelle foto sono entrambi in tenuta basic e mascherina: «Nicole arrivava da Berlino e Brad Pitt da Los Angeles» «un’automobile privata li ha portati al castello». A questo punto, per tutti i fan appassionati della coppia Pitt/Jolie , il ricongiungimento è avvenuto solo in nome del Fleur de Miraval, il loro Champagne rosé.