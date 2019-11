Elisabetta Gregoraci ha deciso di mettere una elevata distanza da tutti i gossip che stanno seppellendo il suo ex marito sugar daddy Flavio Briatore. E cosa c’è di meglio che un super viaggio in America in compagnia del proprio figlioletto Nathan Falco? Entrambi felici di trascorrere del tempo insieme e stilosissimi, nei loro vestiti tutti firmati. Sono stati paparazzati in aeroporto, pronti a volare insieme a Los Angeles. Naturalmente Elisabetta è una mamma del nuovo millennio e non ha potuto fare a meno di documentare la partenza su Instagram, dove, oltre a mostrare il suo nuovo tatuaggio sul braccio, ha anche immortalato anche tutta la giornata.

Elisabetta e Nathan: soldi soldi soldi!

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco non sono riusciti a fare a meno delle griffe (e chi ci riuscirebbe, se potesse) ed hanno solcato i controlli e il gate avvolti in migliaia di euro di vestiti e scarpe. Riusciresti a stimare quanti soldi indossano mamma e figlio? No?! Beh noi sì, e siamo qui per questo, tendi bene le orecchie. Elisabetta ha sfoggiato un completo firmato Gucci con dei pantaloni della tuta decorati con l’iconico logo della Maison, dal modico costo di 1.200 euro, abbinati a una felpa bianca con al centro la doppia G dai colori fluo, un modello che costerebbe sempre intorno ai 1.200 euro, anche se sul sito ufficiale risulta sold out.

Ecco fare capolino anche l’immancabile compagno di viaggio delle ragazze abbienti, il trolley firmato Louis Vuitton, nel caso di Eli si tratta di un modello rigido, marrone con il logo beige da circa 2.200 euro. Passiamo adesso a Nathan Falco, che ha puntato su uno sportivo total black. Ha arricchito il tutto con degli accessori lussuosi. Dalle sneakers adidas Yeezy Boost 350 V2 Lundmark da 277 euro, allo zainetto di Off-White da 1.450 euro. Sommando, così ad occhio, entrambi gli outfit qual è il totale? 6.327 euro. Senza poi considerare i gioielli preziosi, irrinunciabili per Elisabetta. Quello che ci domandiamo noi comuni mortali è: quanti capi firmati avranno messo in valigia? Lo scopriremo sicuramente in questi giorni. Dove, dite? Ma sui social, naturalmente!