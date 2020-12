In vista del Natale super imminente Kylie Jenner ha scelto arbitrariamente di fare un regalo ai suoi fedelissimi follower di Instagram. La ricchissima imprenditrice ha dunque postato su Instagram un paio di foto davvero molto bollenti che la immortalano fasciata in un abito che strizza l’occhio a più non posso. Bella e sexy, in nude e con i capelli rossi, Kylie ha una forma davvero invidiabile… Buon Natale!

Kylie Jenner, la foto esplosiva da 11 Milioni di like

Kylie Kristen Jenner (Los Angeles, 10 agosto 1997) è una modella e personaggio televisivo statunitense, CEO di kyliecosmetics. È conosciuta grazie al reality show in onda su E! Al passo con i Kardashian che documenta la vita della famiglia Kardashian/Jenner. L’abito che ha deciso di indossare Kylie è aderentissimo, a fascia, dotato di spacchi laterali e di una scollatura mozzafiato che fa da balcone al suo décolleté altrettanto pazzesco. A corredare il look, capelli rossi raccolti in uno chignon boccolo e un paio di sandali neri dal tacco altissimo. A chi non piace?! La giovane ragazza è la sorella minore di Kendall Nicole Jenner nonché sorellastra delle reality star Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian e Khloé Kardashian. Attualmente, detiene il record della miliardaria più giovane in assoluto, avendo raggiunto tale traguardo a soli 21 anni superando Mark Zuckerberg.

E’ inoltre la terza under 30 più ricca al mondo alle spalle di Gustav Magnar Witzøe, Alexandra Andresen e Katharina Andresen. Kylie Jenner ha anche creato, insieme alle sorelle, gli smalti della linea Kardashian Kolors di O.P.I, e altri due smalti chiamati Wear Something Spar-Kylie e Rainbow in the S-Kylie. Kylie & Kendall hanno lanciato a febbraio 2013 una linea d’abbigliamento chiamata Kendall and Kylie per Pacsun. Nel mese di giugno, insieme alla sorella Kendall, collabora con il marchio Topshop per il lancio di una nuova capsule collection.Nel mese di novembre la Jenner ha lanciato la sua linea di cosmetici chiamata Kylie Cosmetics ed il 10 dicembre 2016 ha aperto il suo shop online di merchandising, chiamato The Kylie Shop. Fino al 14 Gennaio 2019 ha ritenuto il record per la foto con più likes su Instagram con 18 milioni di likes.