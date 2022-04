Gonne a ruota. Questa moda primavera 2022 ha fatto riaffiorare tantissime tendenza del passato. Dal ritorno della vita bassa, alla frangetta a tendina, al corsetto e tanto altro ancora. E bene l’ultima moda ad essere tornata è quella delle famose gonne a ruota degli anni Cinquanta. Dalle fantasie più stravaganti, colorate e fresche sarà un capo vincente per questa primavera 2022. Vediamo come abbinare al meglio questo capo, che dona a qualsiasi silhouette, ed i modelli più adatti in base al tuo corpo.

Gonne a ruota anni Cinquanta

Le gonne a ruota, il capo vintage che governava negli anni Cinquanta è tornato a rendere speciali i nostri outfit. Una moda che non è mai tramontata del tutto ma che ora sembra essere una tra le più amate e desiderate. La gonna a ruota è sicuramente un capo molto particolare, ma basta semplicemente capire in quale modo indossarlo.

Ne esistono infatti di tantissimi tipi e tagli e sopratutto, queste gonne, si adattano perfettamente alla silhouette di tutte le donne, sia magre che curvy. Esalta infatti le forme, e grazie alle linee fluide, riesce a slanciare la figura femminile, qualsiasi essa sia. Insomma oltre ad essere indossabile da tutte, questa gonna è un must di eleganza e raffinatezza, da indossare per un outfit casual o per eventi più importanti. Vediamo quindi come abbinarla e sopratutto il modello che più si adatta al tuo corpo.

Gli abbinamenti vincenti

Nonostante le gonne a ruota siano un capo ormai datato, non hanno mai perso la loro versatilità e anche tutt’ora risultano moderne, fresche e al passo con i tempi. Sopratutto grazie al fatto che riescono ad adattarsi a qualsiasi stile, da un look più semplice e naturale ad uno più raffinato e ricercato. Tutto dipende dagli abbinamenti.

Il capo nasce proprio per mettere in risalto il punto vita, e quindi inutile dirlo che si abbina perfettamente a top molto corti, magliette a maniche corte aderenti oppure a body. Ma non solo. Uno degli accostamenti migliori è anche quello a bluse o camicette che rimangono più morbide, categoricamente infilate dentro la gonna. Per quanto riguarda le stagioni invernali non c’è da temere. La gonna a ruota può essere indossata tranquillamente, in questo caso però per non patire il freddo l’abbinamento ideale è un magloncino a collo alto, per essere in linea con l’eleganza della gonna.

Qualsiasi sarà il sopra che sceglierai per il tuo outfit, sarà sicuramente bene optare per tinte unite, in modo da equilibrare e mettere in risalto le decorazioni esplosive e particolari che spesso caratterizzano questo tipo di gonne. Per quanto riguarda le scarpe, c’è un’unica regola: la gamba va tenuta scoperta, sono vietati gli stivali alti. Ideali per chi indossa gonne a ruota sono mocassini, ballerine o tacchi. Sono accettati gli stivaletti a patto che siano bassi e non vadano a creare un tutt’uno con la gonna.

Il modello di gonna a ruota più adatto al tuo corpo

Le gonne a ruota, come abbiamo già detto possono essere di vari tipi e tagli, a tinta unita o a fantasia e addirittura ricamate per uno stile più raffinato. La versione classica è quella a vita alta, sempre elegante e alla moda, ma ci sono tanti altri modelli che puoi scegliere in base alle esigenze del tuo fisico. Di base il modello si adatta a tutte le donne, non richiede fisici surreali da modella, ma vi sono comunque modelli più adatti per ogni corpo.

Per le donne slanciate, molto magre ed alte, il modello ideale è quello a pieghe o la gonna plissettata, ovvero con l’arricciatura sulla vita. Questo perché riesce a creare volume anche laddove non ci sono chissà quali formosità.

Per le curvy invece, ideale è il modello liscio, ancora meglio se senza troppe decorazione o agghindi. In questo modo si riesce meglio a “camuffare” i punti critici del fisico e si riescono invece a mettere in evidenza le curve senza esasperarle ed ottenere come risultato una figura allargata che non ci appartiene. Le donne con i fianchi larghi dovranno, inoltre, evitare tessuti troppo pesanti o rigidi perché gonfiando di volume potrebbe causare un effetto d’insieme poco apprezzabile. I tessuti ideali, in questi casi, sono quelli morbidi che scivolano sui fianchi.

Qualche idea outfit e fantasie strepitose