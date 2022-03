Proprio come la primavera incoraggia a ripulire ciò che non è più necessario o rilevante, è anche un ottimo momento per riscoprire le cose. Di conseguenza, molte delle tendenze della moda primaverile sono tendenze passate pronte a essere riprese per un ritorno, compresi gli stili che sono riemersi dagli anni ’90, all’inizio degli anni 2000 e oltre.

Moda primavera 2022 : Minigonne cortissime

Che sia in denim o in cotone la minigonna sarà protagonista della moda primavera 2022. Miu Miu lancia infatti la micro-minigonna in una macro-tendenza con una collezione Primavera/Estate ’22 da gambe lunghissime. Da allora tutti se ne sono innamorati. Infatti celebrità da Zendaya a Nicole Kidman non ne possono giù fare a meno.

Occhiali da sole sportivi

Gli occhiali da sole sportivi di Balenciaga sono venduti al dettaglio per oltre $ 500, che è un prezzo alto da pagare per pararsi dal sole. Ma per fortuna, ne esistono di altri modelli e prezzi così che tutti possano acquistare un accessorio inmamacabule per la prossima primavera.

Moda primavera 2022: Sandali alti colorati

I colori brillanti hanno messo in secondo piano il classico motivo floreale per la moda primavera 2022. Ecco infatti che sabot, sandali intrecciati e décolleté neon e sgargianti stanno prendendo il sopravvento in questa stagione. Da The Attico ad Amina Muhaddi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Investimento utile per valorizzare un look composto anche solo da shirt e jeans.

Borse scintillanti

Niente brilla meglio alla luce del sole (o sulla pista da ballo) di una borsetta scintillante. Questo accessorio glitter è perfetto per questa moda primavera 2022. La borsetta glam si sposa benissimo con i vari look da matrimonio, agli appuntamenti di lavoro o date galanti e anche ad occasioni più sobrie come brunch all’aperto.

Moda primavera 2022: Bomber trapuntati

Tornato gli anni ottanta e con loro i suoi Bomber. Designer come Ulla Johnson creano bellissime giacche trapuntate se stai cercando un capo molto pregiato, ma questa opzione trapuntata azzurra di H&M è un’ottima scelta a un prezzo inferiore. Adattissimo per le temperature primaverili libo ber può essere abbinato a dei look classici come jeans e tisi o anche ad abiti da sera per sdrammatizzare l’abito.

Queste tendenze possono essere tutte mescolate e abbinate, così sarai in grado di pianificare il tuo ritorno alla moda senza ripetere un solo outfit.