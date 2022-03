Viviamo ormai in un mondo sempre più globalizzato, senza frontiere: viaggiamo per lavoro e per piacere, e gli affari non si limitano più al solo stato di appartenenza. La posta in gioco è cambiata ed è alta: offrire a chi non parla le lingue la possibilità di comunicare con l’intero pianeta in totale autonomia. Grazie […] More