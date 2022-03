Seguendo le tendenze per i capelli post-lockdown degli ultimi due anni, come il taglio corto e il mullet, i trend per i capelli della primavera 2022 sono destinate a continuare un’era in cui i capelli sono audaci e senza regole.

Le tendenze di questa primavera

Secondo l’ultimo rapporto sulle tendenze di infatti Pinterest, la consistenza naturale dei capelli è destinata a prendere il sopravvento, insieme ai tagli ribelli e audaci (che vanno dai caschetti smussati ai “capelli di polpo”) come i più grandi trend per i capelli della primavera 2022. I capelli ribelli e fuori dagli schemi sono destinati a fare tendenza su tutta la linea, con colori e stili di capelli più audaci e avventurosi. Una progressione naturale dagli strati mossi e dagli accessori per capelli dell’anno 2000 a cui ci siamo lentamente accumulati nell’ultimo anno, il 2022 è tutto incentrato sul provare quell’acconciatura che hai sempre voluto ottenere ma non sei sicuro di poter realizzare (sotto il consiglio del parrucchiere). Ora è il momento di scatenare il tuo lato selvaggio, provalo, sia che tu voglia provare i capelli rosso fuoco, una nuova lunghezza drammatica o persino la frangia.

I tagli e colori di tendenza per la primavera 2022

Se anche tu sei dell’umore giusto per unirti all’ondata di capelli ribelli ma non sai da dove iniziare, questi sono alcuni punti di trend per i capelli della primavera 2022 da considerare. Ricorda di tenere a mente che la natura dei capelli ribelli è di portarti fuori dalla tua zona di comfort. Si tratta di sperimentazione e tutto è permesso. Passa al Wolf Cut, un’acconciatura di tendenza su TikTok che ha definito il 2021. Il Wolf Cut – letteralmente taglio del lupo – si è affermato come una delle tendenze capelli più cool di stagione. Il nome deriva dal fato che questo taglio fintamente disordinato e arruffato ricordi il pelo folto e selvaggio del lupo. Questo stile mosso è incentrato sull’inquadratura del viso smussata più corta combinata con pezzi più lunghi.

Se non sei pronta per fare il taglio dell’anno, potresti considerare di appoggiarti a un’altro trend per i capelli della primavera 2022: estremamente lunghi ma comunque rock. Ecco infatti che con Rihanna, nell’ultima campagna di Savage x Fenty e Avril Lavigne mostrano come i colori a strisce sulle lunghezze sono tornati. Con le radici nella cultura femminile della scena dell’era degli anni 2000, i riflessi più grossi e i capelli bicolore, in generale, faranno una bella mostra.

Ultima ma non per importanza è il rosso che non passa mai di moda. Un rosso particolare però quasi fragola. Vediamo infatti che questo colore da mesi ormai. Barbie Ferreira, una delle star di Euforia, ha recentemente fatto il passaggio, seguita da Kendall Jenner che ha mantenuto i suoi capelli rossi da quando li ha tinti per la sfilata di Prada FW2022, e Sydney Sweeney che è appena diventata bionda fragola.