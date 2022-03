L’ultima tendenza di cui si parla per il 2022 si chiama “dopamine dressing”. In cosa consiste esattamente questo trend primavera 2022? Significa vestirsi rumorosamente con pezzi vivaci e colorati, che si tratti di un tocco di colore o di un outfit audace. Ci sono tre categorie che vanno particolarmente di moda nel mondo della moda: abiti fucsia, abiti color block e abiti verde smeraldo.

Dopamine dressing: prima regola il Fucsia

Quest’anno è dedicato al fucsia. Lo abbiamo visto sulle passerelle di Milano e Parigi, da Valentino a Blumarine. Questo colore sarà protagonista di questo trend primavera 2022 e fa anche parte del rumoroso trend del Dopamine Dressing. Partiamo da un semplice vestito fucsia con, magari, un dettaglio di torsione sul davanti.

Oppure se ti senti più audace puoi optare per una sbalorditiva tuta a maniche lunghe in raso fucsia per la tua prossima grande serata fuori che si tratti di una festa, un matrimonio o un’occasione speciale. Per un look più casual, abbina una mini gonna al tuo top preferito, una giacca di jeans e delle sneakers. E se non ti senti più a tuo agio con le lunghezze opta per dei pantaloni a gamba larga.

Color Block is the way

Tutti pazzi per il color block, nello specifico dal contrasto audace dell’arancione bruciato e del viola. Puoi scegliere per un elegante vestito senza maniche con scollo ad anello con spalline sottili regolabili e spacchi laterali. Se hai paura di provare il trend primavera 2022 color block e non ti piacciono i colori vivaci, potresti anche andare su un classico bianco e nero. Di questa categoria del dopamine dressing fanno anche parte i set coordinati che sono così cool in questo momento. Quindi jogger patchwork a blocchi di colore con una felpa corta con cappuccio e zip. La combinazione rosa pastello, blu, verde e giallo ti preparerà per la primavera 2022! Anche se il rosa e il rosso sono alcune delle combinazioni di colori più alla moda in questo momento, rendendo il colorblock una certezza.

Trend primavera 2022: colore verde

Ultima categoria per questo trend primavera 2022 del Dopamine Dressing è l’utilizzo del colore verde. Abiti corti e lunghi devono essere color smeraldo e verde prato. Aggiungi una cintura per stringere ancora di più la tua vita e abbinala a una borsa della stessa tonalità.

Gli abiti a punto smock sono di tendenza ormai da un po’ di tempo, quindi un dress con maniche lunghe a sbuffo è la scelta migliore per la nuova tendenza. Indossalo con stivali sopra il ginocchio quest’inverno e con un paio di sandali con zeppa in primavera.