La serie di successo di HBO, Euphoria, sta facendo scalpore anche in Italia, soprattutto grazie al beauty look delle protagoniste che di certo non passa inosservato. Doniella Davy è la make up artist ufficiale della serie televisiva, che ha già lavorato in Moonlight, If Beale Street Could Talk e Under the Silver Lake. Ma tutte ci chiediamo, come possiamo realizzare un trucco look così elaborato?

Personalità

La serie televisiva Euphoria, che è già una delle più amate in America, è un tuffo nelle vite dei liceali americani, e naviga il mondo di taboo sessuali, narcotici, festini, app di incontri e cam-girling, il tutto posto a metà tra feticismo e fantasia. A conquistare il pubblico è stato in particolare il beauty look: si tratta di make-up creati dalle beauty guru Doniella Davy e Kristen Sage Coleman che hanno realizzato un tripudio di ombretti colorati, lacrime di brillantini e labbra viniliche che racconta la personalità delle protagoniste. Gli anni ’90 tornano più forti di prima con: eyeliner grafici, ombretti pastello, labbra glitterate e applicazioni fantasia.

Come realizzarli

Per realizzare un make up “stile Euphoria”, bastano pochi semplice passaggi, ma attenzione munitevi di una vasta gamma di trucchi.

Per un beauty look alla Jules: una palette di ombretti color pastello, meglio se variano sulle tonalità del celeste e rosa, infine glitter all over e vere e proprie pennellate fluo.

Per un beauty look alla Kat: un ombretto rosso a coprire tutta la palpebra mobile, un eyeliner nero per dare profondità allo sguardo e tre piccole croci rovesciate che partono dalla rima cigliare inferiore.

Per un beauty look alla Cassie: Strass blu, azzurri e verdi applicati sulla palpebra mobile per dare vita a un trucco occhi luminoso e particolarissimo, creando un cat-eye decisamente anni ’90.