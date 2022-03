Dalle ultime sfilate di Parigi e Milano si evince l‘eye-liner nero sgangherato della metà degli anni 2000 è tornato. Julia Fox ha aperto infatti le porte ad un trend che credevamo morto. Ecco chi come quando perché.

Il ritorno del look Smokey Eyes anni 2000

Il look inizia a fare scalpore alle sfilate di haute couture di Parigi quando Julia Fox si siede in prima fila da Schiaparelli. La ex di Kanye West si presenta in un completo interamente in pelle, borsa con lucchetto dorato e un trucco nero estremo da gatto che le copriva tutte le palpebre. Vediamo di nuovo l’eye-liner marcato alla sfilata di Chanel couture, dove i truccatori hanno dipinto cerchi neri attorno agli occhi di alcune modelle, un look ispirato all’arte d’avanguardia degli anni ’20. E poi, ancora e ancora, è apparso su TikTok, dove negli ultimi mesi make up artist e appassionati hanno sperimentato il trend. Anche nella nuova stagione di “Euphoria“, il trucco nero eye-liner prende una svolta da scintillante a grintoso.

Eye-liner marcato su Julia Fox e Chiara Ferragni

Il trucco degli occhi smojey eyes è tornato. Ed è esagerato, un po’ gotico e molto potente. È il tipo di trucco che provoca reazioni forti, come ha fatto con il look della signora Fox o la nostra Chiara Ferragni. Daniel Kolaric è il make up artist che sta dietro il look di Julia Fox da Schiapparelli anche se giravano voci sul fatto che Kanye West avesse diretto il trucco. Da quel giorno sembra che la star ex del rapper esca di casa solo con l’-eye-liner marcato sugli occhi che le dona un aria punk e strafottente. Come già citato, anche Chiara Ferragni a Parigi sfoggia il look aggressivo quando partecipa alla sfilata di Balenciaga.

Eye-liner: Come accentuare l’occhio

Per ottenere uno smokey eyes perfetto il trucco sta nel blend. Preparare l’occhio definendo la rima inferiore e superiore con un sottile strato di matita nera. Successivamente, usare la matita sulla piega per creare una forma ad ala stufando i bordi. A questo punto si blenda matita nera con un po di ombretto sfumandolo sulla palpebra. Per accentuare ulteriormente lo sguardo illuminare l’angolo interno ed esterno dell’occhio e sotto l’attaccatura delle ciglia inferiori per creare profondità. Per finire, mascara.