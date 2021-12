Glitter e trucco vanno a pari passo, sopratutto durante il periodo delle feste. Ecco una guida semplice e veloce per la giusta applicazione sul viso.

Trucco Natale 2021

Durante il periodo natalizio, il trucco glitterato dà il meglio di sé. Il glamour e lo sfarzo sono un must alle feste, ed è il momento perfetto per abbracciare la bellezza in stile pin-up. Cioè: labbra rosse, occhi fumosi e cose che luccicano catturando la luce. Il Glitter non è il più facile dei trucco con cui lavorare però. Può essere grosso, cadere su tutto il viso ed essere difficile da far sembrare raffinato. Alcune persone pensano che i glitter siano adatti solo ad alcuni travestimenti di carnevale ma non è esattamente così. L’ultizzo di questi brillantini può essere molto sofisticato se applicato delicatamente.

Glitter per guance e occhi

La chiave è nell’applicazione sottile che bilancia le trame infatti, una leggera spolverata sporadica sembrerà più elegante rispetto ad un solido blocco di lucentezza. Mentre Instagram potrebbe essere pieno di palpebre tempestate di gioielli e labbra immerse nella colla e glitter, la vita reale non deve essere così drastica. L’applicazione è vitale, comunque indossi i glitter in modo che si fissino a posto e non vengano letti come esagerati. Se hai intenzione di usare i glitter sulle guance, applica il tuo normale illuminante, come al tuo solito e poi spolvera leggermente il glitter sulla parte superiore dello zigomo. Il modo migliore per proteggere e preservare i glitter è usare una colla apposita per cosmetici o un mezzo di miscelazione per il trucco.

Glitter: le tonalità

Unire il glitter con trame opache renderà il glitter ancora più intenso. Quindi il consiglio è provare un labbro rosso opaco con occhi o guance scintillanti dorati. La scelta di finiture lucide aggiungerà all’effetto radioso generale, rendendo la pelle e le caratteristiche davvero luminose.