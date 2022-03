Con l’arrivo delle belle giornate viene naturale sfoderare il proprio fedele paio di occhiali. Ma si sa che le mode cambiano continuamente e le tendenze variano di anno in anno. E così accade anche per uno degli accessori più amati dalle donne ma non solo; un bel paio di occhiali da sole. Ebbene in questa Primavera 2022 pare che gli occhiali saranno assolutamente indispensabili per chi desidera un look alla moda. Troveremo come sempre i grandi classici, ma non solo; i modelli di tendenza per questa stagione sono veramente originali ed energici.

D’altronde come abbiamo già visto, la primavera 2022 vede in tendenza accessori da forme e colori stravaganti. Ebbene i modelli di occhiali previsti per questa stagione alle porte non sono da meno; modelli vari per tutti i gusti. Si passa da montature in metallo o trasparenti fino ad arrivare a silhouette più robuste, geometriche oppure tondeggianti. Insomma, ce ne è per tutti. Vediamo quindi la classifica degli occhiali alla moda proposti per questa primavera 2022.

Oliver Peoples

Modello di Oliver Peoples, l’azienda statunitense appartenente al gruppo Luxottica. Dall’estetica classica, ispirato ai leggendari occhiali indossati da Andy Warhol, questo modello andrà per la maggiore. In acetato trasparente oppure con montatura color ocra, grigia o nera; sono questi i colori prediletti per il 2022. Da abbinare ad una giacca in tweed e pantaloni a palazzo.

Laps, modello “Sabrina”

Collezione di occhiali ispirata ai valori dell’imprenditore Lapo Elkann. Il modello più gettonato è il Sabrina, in perfetta linea con lo stile anni Cinquanta. Ideali per donare un aspetto ricercato ed esclusivo a look con soprattutto a quelli con gonna midi e décolletées a punta. Un modello in tendenza per la primavera 2022.

Dior, modello a farfalla

Questi occhiali da sole presentati in occasione della sfilata Primavera Estate 2022, sono uno dei modelli più ricercati della nuova linea della maison. Sono caratterizzati da un’elegante forma a farfalla d’ispirazione anni Cinquanta. L’originale montatura sottilissima in metallo di color oro si abbina in maniera meravigliosa ed impeccabile alle lenti gialle. Dal fascino distintivo sono occhiali ideali ad ogni look per un perfetto equilibrio di stile rétro e moderno.

Retro Super Future

Gli occhiali Retro Super Future si rifanno allo stile delle star degli anni Sessanta ma sono reinterpretati in chiave moderna e super colorata. Quello proposto in foto è il modello di forma geometrica e fantasia tartarugata. Ma le varianti, sono infinite.

Rayban, modello Round

Il modello di Rayban che non passa mai di moda. I Round dalla forma tondeggiante sono gli occhiali perfetti per essere alla moda durante la primavera 2022, ispirandosi allo stile anni Sessanta sono tra i più richiesti ed i più indossati.

Kochè

Occhiali con lente e montatura metal di Kochè. Eccentrici ed appariscenti per uno stile che farà la differenza. Da indossare con blazer in pelle bianco o outfit total black.