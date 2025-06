10 modelli di sandali di lusso da avere nell’estate 2025

Cosa prescrivono le tendenze del momento per i sandali di lusso dell’estate 2025? Spiccano i colori pop e pastello, ma anche le tonalità terrose tipicamente estive. In tema di forme spopolano quelle lace-up e alla schiava, e in materia di grandi ritorni si fanno largo i sabot anni ’60 e le slingback. Vediamo in quali versioni i grandi marchi propongono i sandali di lusso dell’estate!

Sandali in tonalità di marrone da abbinare all’abbronzatura

Tra i trend sandali di lusso 2025 estate più interessanti c’è quello dei modelli in tonalità di marrone, dalle nuances più scure ai toni del caramello e del sabbia, come ci mostra Elisabetta Franchi. Colori perfetti da sfoggiare con la pelle abbronzata, soprattutto di sera!

Sandali flat in pelle stile crociera

Come suggerisce Gucci, non è estate senza un paio di sandali bassi stile ciabattina, ma non i classici modelli casual e semplici: quest’estate spopolano i sandali flat con decori raffinati come morsetti, trame monogram e non solo. Perfetti per una gita in barca o per un party in riva al mare.

Sandali da occasione con comodo plateau

Per chi ama le altezze la tendenza di riferimento per i sandali di lusso è quella dei maxi plateau, come ci mostra Versace. In linea con il revival dello stile anni ’80, ecco bellissimi sandali con tacco largo e comodo plateau perfetti per ballare tutta la notte, e rigorosamente in colori vivaci!

Sandali slingback colorati

Fanno il loro ritorno anche i sandali slingback con cinturino sul tallone e il re degli stiletti Christian Louboutin li propone in vesti rigorosamente colorate e in vernice lucida. Il top per dare un accento vivace a ogni tipo di look estivo! Scopri perché le scarpe Loubotin piacciono tanto alle star!

Il ritorno dei sabot

Un altro grande ritorno è quello dei sabot o sandali mules, da Giuseppe Zanotti pensati con una trama intrecciata effetto ricamo dall’anima vintage chic. Come fare a resistere?

Infradito stile etnico

Per chi ama lo stile etno chic, tra i sandali di lusso estate 2025 più alla moda segnaliamo anche quelli con dettagli in legno o con anelli e cinturini in pelle color cuoio, come ci mostra Casadei. Perfetti da abbinare a look meno formali o a maxi gonne colorate stile gipsy!

Sandali gioiello colorati

I sandali gioiello questa stagione si portano rigorosamente in versioni pastello e colorate. René Caovilla premia il rosa tra i suoi colori di punta, optando per cristalli e decori a tinta unita da abbinare ai look più sofisticati.

Sandali con applicazioni 3D

Spopolano anche i sandali con inserti e applicazioni tridimensionali, come ci mostra Roger Vivier. Calzature statement per occasioni speciali pensate per chi non ci sta a passare inosservata!

Sandali lace up e alla schiava

Manolo Blahnik ci introduce a una delle tendenze per i sandali di lusso più accattivanti dell’estate: i sandali lace-up! Parliamo di calzature aperte con fasce e intrecci intorno alla caviglia e al collo del piede, ideali per slanciare una caviglia sottile.

Sandali con zeppa futuristica

E per chi non ama i tacchi, spazio a zeppe pensate per non passare inosservate! Brand come Aquazzura puntano su wedge futuristiche, in plexiglass trasparente, in forme particolari o con decori e applicazioni audaci, calzature che slanciano e che conquistano immediatamente la scena!