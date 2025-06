Le isole più costose del mondo sono vere e proprie oasi di lusso, spesso riservate a miliardari, celebrità e investitori di alto profilo. Queste isole non solo vantano paesaggi mozzafiato, ma rappresentano anche status symbol e investimenti immobiliari esclusivi. Ecco una panoramica delle isole private più costose al mondo, considerando il prezzo di vendita stimato o noto.

Lanai, Hawaii (USA)

Prezzo stimato: 300 milioni di dollari

Proprietario: Larry Ellison (co-fondatore di Oracle)

Lanai è un caso unico: un'intera isola abitata acquistata quasi interamente da Ellison nel 2012. L'isola ospita resort di lusso (come il Four Seasons), spiagge incontaminate e progetti di sostenibilità high-tech. Ellison ha investito oltre 450 milioni di dollari per trasformare Lanai in un'isola sostenibile, rinnovando il Four Seasons Resort e promuovendo iniziative agricole e turistiche.

Necker Island, Isole Vergini Britanniche

Proprietario: Sir Richard Branson (fondatore del Virgin Group)

Prezzo d’acquisto: 180.000 dollari nel 1979

Trasformata in un resort di lusso, l’isola ospita celebrità e offre soggiorni esclusivi fino a 140.000 dollari a notte. Branson ha investito circa 10 milioni di dollari per lo sviluppo iniziale.

Musha Cay, Bahamas

Proprietario: David Copperfield (illusionista)

Prezzo d’acquisto: circa 50 milioni di dollari

Parte di un arcipelago privato, Musha Cay è disponibile per affitti esclusivi, offrendo esperienze personalizzate in un ambiente lussuoso.

Rangyai Island, Thailandia

Prezzo stimato: 160 milioni di dollari

Situata vicino a Phuket, Rangyai è una delle isole private più grandi e più costose del sud-est asiatico. Attualmente in vendita, Rangyai è la più grande isola privata disponibile nella regione, situata a soli 20 minuti dall’aeroporto internazionale di Phuket. Dotata di spiagge di sabbia bianca, foreste tropicali, acqua dolce e generatore elettrico, offre un notevole potenziale per lo sviluppo turistico di lusso.

Caye Chapel, Belize

Prezzo stimato: oltre 100 milioni di dollari (valutazione progettuale)

In fase di sviluppo da parte di Four Seasons, l’isola ospiterà un resort di lusso con 104 camere, 24 residenze private, un campo da golf progettato da Greg Norman e Lorena Ochoa, marina, eliporto e accesso esclusivo al Belize Barrier Reef.

Pumpkin Key, Florida (USA)

Prezzo stimato: 75 milioni di dollari

Situata vicino a Key Largo, Pumpkin Key è dotata di una villa principale, marina privata, pista per elicotteri e campo da tennis. La sua vicinanza a Miami la rende ideale per chi cerca isolamento senza rinunciare all’accessibilità.

Orivaru Island, Maldive

Prezzo stimato: 45 milioni di dollari

Comprende oltre 14 ettari di terreno e acque cristalline, con permessi già concessi per la costruzione di un resort di lusso. Le Maldive restano una delle mete più ambite dagli investitori del settore hospitality. Attualmente in vendita, Orivaru offre un’opportunità unica per lo sviluppo di un resort di lusso nelle Maldive, una delle destinazioni più ambite per il turismo esclusivo.

Petra Island, New York (USA)

Prezzo stimato: 14-20 milioni di dollari

Famosa per ospitare una casa progettata da Frank Lloyd Wright, questa piccola isola è un esempio di fusione tra natura e architettura iconica. Situata sul Lago Mahopac, a circa 80 km da New York City, Petra Island ospita una casa principale e due cottage progettati secondo i piani originali di Frank Lloyd Wright. La casa principale, completata nel 2007, riflette l’estetica distintiva di Wright, sebbene non sia riconosciuta ufficialmente dalla Frank Lloyd Wright Foundation.

Skorpios, Grecia

Prezzo stimato: oltre 150 milioni di dollari nel 2013

Ex proprietari: Famiglia Onassis

Acquirente attuale: Ekaterina Rybolovleva (figlia del miliardario Dmitry Rybolovlev)

Skorpios è una delle isole private più famose del Mediterraneo, e attualmente è al centro di un ambizioso progetto di trasformazione in resort VIP. Skorpios è in fase di trasformazione in un resort di lusso con un investimento stimato di 165 milioni di euro. Il progetto prevede un hotel a 5 stelle, ville private, spa, anfiteatro, eliporto e marina per superyacht. Il resort sarà disponibile per affitti esclusivi a partire da 1 milione di euro a settimana.

Tagomago, Spagna (vicino Ibiza)

Prezzo stimato: 150 milioni di euro

Affittata per soggiorni di lusso, Tagomago offre una villa moderna con cinque suite, piscina, spa, eliporto e molo privato. Frequentata da celebrità come Cristiano Ronaldo, l’isola è nota per la sua privacy e bellezza naturale. La vicinanza a Ibiza la rende perfetta per chi cerca vita notturna e privacy assoluta.