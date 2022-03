Le tendenze della moda donna per questa primavera 2022 sono davvero entusiasmanti, originali e creative. Proprio come la stagione, si parlerà di colori vivaci e forme stravaganti, insomma all’insegna della vitalità. D’altronde i mesi della primavera, sono mesi di rinascita per la natura e così anche per le persone. La bella stagione, le giornate di sole che si allungano, i profumi dei fiori che sbocciano non possono far altro che portare il buon umore.

La calda stagione è ormai alle porte e quando c’è un bel sole, si sa, nasce spontanea la voglia di prepari e splendere ancor di più. Vediamo quindi i colori e gli accessori che non potranno mancare durante le belle giornate in questa primavera 2022.

Mary-Jane e mocassini

Tra le scarpe must have da donna da indossare in questa primavera 2022 ritornano alcuni grandi classici. Il primo modello a tornare in prima linea è la Mary-Jane; la classica ballerina con cinturino sul collo del piede e tacco più o meno alto, in base a gusti ed esigenze. Quest’anno però la ballerina viene rilanciata con qualcosa in più; colori forti e dettagli contemporanei.

Intramontabili come sempre questa primavera ai piedi saranno protagonisti anche i mocassini. Calzatura borghese ad hoc, vengono proposti in pelle nera, bianca o marrone. Tassativamente indossati con le calze a vista dai colori tenui oppure pastello. Anche per loro vale la regola dell’accostamento a gonne corte o al ginocchio, oppure a pinocchietti larghi se si vuole ottenere uno stile ancora più vintage.

Color rosa, il pink power è la moda di questa primavera 2022

La stagione ormai vicina da una certezza: il rosa sarà il suo colore. Vediamo iniziare infatti a far capolino tailleur e abiti svolazzanti fucsia, capispalla, gonne, pantaloni e camice rosa. Il punto di forza di questo colore è che illumina il volto di qualunque incarnato essendo così adatto a chiunque. Dalle tantissime tonalità, da tinta più accese ed eccentriche per un vestitino corto fino ad un rosa antico per un blazer, questo colore sicuramente governerà la stagione e ti farà essere sicuramente in linea con la moda donna durante la primavera 2022.

Borse a secchiello

Anche quest’anno, la bella stagione vede il bucket come uno dei modelli di borsa più amati dai designer ed è tornato a far parlare di sè. Borsette di qualsiasi dimensione, colore e texture, il più gettonato per questa stagione è sicuramente il modello rigido e cilindrico. Oltre che pratiche e capienti la loro forma peculiare riesce a conferire una sensazione di nostalgia e di tempi passati, forse per la forma da secchiello per giocare in spiaggia con la sabbia. Per questa moda donna primavera 2022 questo accessorio dovrà essere immancabile.

Gioielli primavera 2022

Indispensabile come accessorio per una primavera così eccentrica sono i gioielli. L’esotico sarà uno dei temi centrali per i gioielli che durante questa stagione avranno il compito di adornere il corpo. Tra i quali; body jewel, bracciali per il braccio, lunghi orecchini chandelier con charms che cascano sulle spalle e collane realizzate con corda, conchiglie e minerali grezzi.

A questo trend esotico, colorato e caloroso si contrappone il fascino dei metalli: oltre alle ormai usatissime catene, si trovano lucchetti, molle ganci, ma anche collane torque. Per uno stile più trasgressivo. Collane fatte di perle e borchie, choker che riecheggiano agli anni 2000 e lucchetti.