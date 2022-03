Pantaloni a vita bassa moda 2022. Dopo lunghi anni che hanno visto esser sfoggiati solo super pantaloni a vita alta e tute portate ben più sopra all’ombelico, torna la moda “a vita bassa”. Non eravamo più abituate ad avere la pancia scoperta, eppure ecco che in un attimo la moda 2022 porta a galla vecchi ricordi e tendenze. Pare proprio che dovremo aprire l’armadio e guardare se è rimasto ancora qualcosa di quella tendenza che sembrava ormai persa per sempre ed invece ora sembra tornare per restare. Pantaloni e gonne a vita bassa dunque, vediamo come abbinarli.

2022: la vita bassa torna di moda

C’era già un presentimento nell’aria del dirompente ritorno della moda dei pantaloni a vita bassa per il 2022 nel mondo della moda. Ma la conferma l’abbiamo iniziata ad avere i primi di ottobre durante la sfilata di Miu Miu per la collezione primavera 2022, durante la Paris Fashion Week. Ebbene dopo gli anni Novanta, era immancabile un ritorno anche delle tendenze anni Duemila.

A dare un ulteriore conferma della moda ritornata a piede dritto è stata anche Ilary Blasi. Durante la finale del GfVip infatti la showgirl ha sfoggiato un outfit casual ma che non è passato affatto inosservato. La Blasi ha indossato infatti una maglietta bianca a maniche corte abbinata ad un super jeans a vita bassa della collezione S/S 2022 del celebre stilista tedesco Philipp Plein. Ma vediamo cosa c’è da sapere sulla moda dei pantaloni a vita bassa 2022, che è appena tornata tra noi per la primavera. Come abbinare i capi?

Come abbinare un capo vita bassa

Sono tanti gli abbinamenti possibile con un bel pantalone, che sia di jeans o di sera per l’estate, a vita bassa. I pezzi sopra ben si distinguono da ciò che si potrebbe indossare con un bel pantalone a vita alta. Ad esempio, è assolutamente vietato l’uso di maglioni larghi. Tra le proposte troviamo i Body femminili, aderenti a manica lunga o smanicati, perfetti sia abbinati con un jeans sia con una tuta per uno stile più comfy. T-shirt semplice, proprio come l’ha portata la Blasi. Oppure in versione extra-large da portare dentro al pantalone e ricreare uno stile casual.

Un altro classico ancora è un semplice Top crop, per un look femminile e sensuale o versione lunga del top se non si vuole essere troppo scoperte. Certo è, che ci si può sbizzarrire in tutti i modi anche con la vita in mostra, basta prestare semplicemente più attenzione agli abbinamenti. Importante infatti per la moda dei pantaloni a vita bassa sono alcuni accessori quasi indispensabili.

La cintura: in questa moda è indispensabile

Ogni capo di tendenza ha i suoi punti di forza. Alcune volte può essere un colore a dare quel tocco in più, altre volte come in questo caso, un accessorio. E per i pantaloni a vita bassa 2022 un elemento che non può mancare è la cintura. Una cintura in pelle o con fibbia in metallo conferirà sicuramente uno stile raffinato al tuo outfit, mentre per chi desidera un modo più hippie ci si può sbizzarrire con fasce o lacci da sostituite alla cintura classica. Regola numero uno delle cinture abbinate a capi a vita bassa: non deve essere mai troppo alta, ma assolutamente sottile per risultare proprio il bello della vita scoperta.