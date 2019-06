Se volete provare qualcosa di fresco e di ispirazione vintage, allora quest’anno potreste provare i jeans a vita alta. È un momento ideale per comprarli ed indossarli nella vostra vita quotidiana. Il design a vita alta è disponibile in stili di jeans skinny, bootlegs, e anche pantaloncini.

Ormai tutti i jeans, i pantaloni, i pantaloncini o le gonne hanno un’alternativa alla vita alta. Tutto quello che si deve fare è trovarne un paio che vesta per bene il proprio fisico, scegliendo un perfetto equilibrio.

Questo stile si adatta bene a tutti i tipi di fisicità, avvolgendo la vita e abbracciando le caviglie, creando un look pushup davvero lusinghiero. Molti di voi pensano che i jeans high-rise non possano stare bene, ma non è possibile dato che esistono infinite vestibilità a seconda delle taglie e delle curve di ognuno di noi. Una volta adocchiato il paio adatto, non riuscirete a farne più a meno.

Se volete uno stile classico, allora la scelta migliore è certamente un jeans di colore nero a vita alta e skinny. Possono essere indossati con qualsiasi cosa e ovunque, a partire dall’ufficio e a finire col tempo libero. Il grande vantaggio della vita alta è che fascia la pancia, assicurando una linea davvero scolpita. Dei pantaloni a vita alta con le stampe, invece, sarebbero una scelta perfetta da indossare nella vostra vita di tutti i giorni. Virare sulle strisce, modelli fiorati, e jacquard.

I pantaloni a vita alta si possono abbinare con tutto, dalle camicette ai crop-top. I jeans a vita alta sono ispirati alla moda degli anni ’70. Bisogna scegliere gli stili a gamba larga, se si vogliono allungare visivamente le gambe. Gioca in stile1970 aggiungendo all’outfit una camicetta di seta o una slouchy canottiera.

Ognuno di questi pantaloni a vita alta da’ quella sensazione di giocosità e femminilità che li rende unici. Quindi è meglio acquistarli (se non li avete già) e non farsi cogliere impreparati!

