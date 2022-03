Frangia a tendina moda 2022. Quando si parla di capelli, ci sono sempre un mondo di cose da dire. Mode evergreen che si ripropongono puntualmente ogni anno, stravolgimenti e rivisitazioni di tagli storici e tendenze sempre nuove. Insomma, il mondo dei capelli è un mondo in continuo aggiornamento. E come ogni anno anche questo anno 2022 ha le sue tendenze in fatto di chiome, come le amatissime schiariture offerte dalla nuova tecnica Hair Frosting.

Ma i cambiamenti non prevedono solo nuove tecniche per dare risalto alla chioma tramite schiariture, meches e balayage. C’è ben altro che ci aspetta. Infatti la tendenza protagonista del 2022 è la frangia, precisamente la frangia a tendina. Vediamo nello specifico di cosa si tratta, le caratteristiche ed i vantaggi.

L’amata frangia torna di tendenza

La frangia è da sempre una di quelle cose che o la si ama o la si odia. E per quanto possa ricevere dissensi da qualcuno, la frangia non è affatto destinata a morire e viene proposta e riproposta. Chi non ha mai, almeno una volta nella vita avuto il desiderio e l’istinto di tagliare tutto e cambiare look con una bella frangetta? Il 2022 potrebbe essere l’anno buono per essere alla moda con una super frangia a tendina.

La frangia ritorna sempre. Squadrata, lineare e perfettamente in ordine come l’iconica Cleopatra, oppure più lunga e spettinata per un modo più ribelle. I modi per portarla sono davvero tanti, e ci si può sbizzarrire con tagli più o meno lunghi, più precisi o no, in base alla propria forma del viso e ai propri gusti ed esigenze. Quello che è certo è che la moda 2022 vede come protagonista la frangia, precisamente la frangia a tendina. Vediamo le caratteristiche della nuova tendenza.

La frangia a tendina è la moda 2022

La frangia a tendina è una proposta ripescata dalla moda degli anni ’70, gli anni degli hippie, dei figli dei fiori. Il taglio di frangia un po’ ribelle conferisce proprio questo: senso di libertà. Chiaramente rivisitata in chiave moderna, per renderla adeguata ai tagli del momento. Non c’è una vera e propria linea guida da seguire per una giusta frangia a tendina. Si può scegliere la lunghezza in base al proprio gusto. Di base tende a rimanere aperta sulla fronte conferisce leggerezza e freschezza al viso.

La nuova frangia è una sorta di rivisitazione delle curtain bangs, che ora però si trasformano e diventano parte integrante del taglio. Le frange sono così importanti perché spesso sono loro a dare carattere ai tagli di capelli. Una bella frangia può essere considerata quasi come un accessorio. Permettere infatti di arricchire la chioma ed e possibile, quando lo si vuole, si farla magicamente sparire con l’uso magari di eleganti spille per capelli. Ma quali sono le caratteristiche ed i vantaggi della frangia a tendina?

I vantaggi della nuova frangia

Una frangia aperta, dall’effetto spettinato, è sempre un ottima soluzione, estetica ma non solo. Si sa che un taglio squadrato è sempre più difficile da portare rispetto ad uno più selvaggio, ma la frangia a tendina, dall’animo un po’ ribelle, oltre che essere bella si rivela anche comoda. Oltre al poco bisogno di poche attenzioni dal punto di vista estetico dato il suo stile sbarazzino, si rivela utile anche per ben altro. La frangia che cade lunga senza tagli netti è infatti un ottima soluzione per gestire meglio e camuffare la ricrescita, ma non solo.

I ciuffi lunghi tipici della frangia a tendina danno altri vantaggi, come l’incorniciatura del viso per donare risalto agli zigomi. Questo taglio inoltre cade perfettamente su ogni tipologia di viso. Aiuta a snellire un volto tondo, o grazie all’uso di piastra o di spazzola e phon, per dare dinamicità ai ciuffi può aiutare a dare vita ad un viso più allungato.