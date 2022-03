I capelli sono da sempre una parte di noi che subisce continuamente cambiamenti. E non solo in merito al percorso naturale come la crescita ed, in vecchiaia, la comparsa degli odiati capelli bianchi. Sopratutto noi donne, alla nostra chioma, ne facciamo davvero di tutti i colori. Letteralmente. E negli anni di metodi per stravolgere il proprio look ne abbiamo visti davvero tanti. Ed anche quest’anno, è arrivata la tecnica del momento: l’Hair Frosting. In cosa consiste esattamente la rivisitazione del balayage?

Una rivisitazione del balayage

L’Hair Frosting potrebbe definirsi come lo step successivo del balayage, a sua volta rivisitazione del caro vecchio shatush. Il balayage dunque è una tecnica di colorazione, non riguarda il taglio di capelli. “Balayage” è una parola di origine francese che significa esattamente “spazzare”. L’amatissima tecnica permette di ricreare l’effetto “baciato dal sole”, proprio perché cerca di ricreare le schiariture che si ottengono dall’esposizione dei capelli al sole, d’estate. L’effetto più di moda e preferito dalle donne negli ultimi anni, il bayalage ha avuto un successo incredibile ed è stato davvero un ingresso importantissimo nel mondo hairstyle.

E così come shatush prima e bayalage dopo, ora è il momento di gloria della tecnica Hair Frosting. Questo nuovo effetto è già amatissimo dalle donne e sopratutto dalle star, che hanno dato segnali di grande apprezzamento, sfoggiando già la loro chioma fresca della nuova moda. A provarlo solo per ora state la modella Hailey Bieber, Alessandra Ambrosio ed Emily Ratajkowski, Sofia Richie e Karlie Kloss. Ma il numero di chi si affida a questa new entry dell’hairstyle non sembra affatto arrestarsi. Ma in cosa consiste esattamente l’Hair Frosting, in cosa differisce rispetto alle tecniche precedenti?

In cosa consiste la tecnica Hair Frosting?

Abbiamo capito dunque che il balayage ha lasciato spazio al suo successore, l’Hair Frosting. Ma quali sono le differenze tra i due? Bisogna innanzitutto dire che l’Hair Frosting sfrutta il potere del biondo freddo, da accostare con maestria a toni più caldi. Mentre il balayage predilige toni caldi e fluidi. Il nome di questa nuova tecnica deriva proprio da questo, “frosty” indica appunto il biondo freddo, effetto “ghiacciato“. Vengono quindi usati toni freddi su base scura, per ravvivare l’intera acconciatura. Il colore di partenza ideale è il castano, che in seguito alle decolorazione restituisce uno splendido effetto di biondo dorato.

Inoltre, rispetto al classico balayage l’Hair Frosting è una tecnica a mano libera molto più soft, che illumina la chioma senza creare stacchi netti rispetto alla base. Il risultato è quindi molto soft, ricreando un vero e proprio effetto naturale, sempre più richiesto dalle donne. Questo avviene perché la colorazione viene effettuata direttamente sui capelli, senza usare pellicole o fogli di alluminio, come è solito invece fare per meches e colpi di sole. L’effetto donato dall’Hair Frosting sembra fare proprio per l’estate in vista.

Le schiariture ideali per l’estate 2022

Le schiariture di cui abbiamo appena parlato dunque hanno lo scopo di illuminare la capigliatura, scolpire i lineamenti del viso e dare più volume ai capelli. Quale miglior occasione per affidarsi all’Hair Frosting, in vista dell’estate? La delicatezza del trattamento infatti vi preparerà alle schiariture ancora più accentuate che avrete grazie al sole estivo. Questo è il momento ideale per cominciare a schiarire lentamente i capelli, liberarsi dei toni troppo scuri a favore di una chioma più luminosa. La bellezza di questo effetto è che non è affatto invasivo, non si hanno cambiamenti radicali, si ottiene semplicemente un contrasto delicato che però fa la sua bellissima figura.