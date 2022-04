Come abbinare i mocassini 2022. Le mode vanno e vengono, ma ci sono alcune tendenze che rimangono per sempre. Tra queste c’è anche il mocassino, l’intramontabile scarpa nata negli anni ’30, ignara del successo che le sarebbe aspettato. Dal fascino vintage ed allo stesso tempo contemporanei, ecco come abbinare al meglio i mocassini in questa primavera 2022 dalle mille tendenze.

Mocassini, la calzatura intramontabile

Il mocassino ha iniziato a diventare moda grazie agli universitari americani che iniziarono ad indossarlo, e così se inizialmente era definito “di poca eleganza”, in poco tempo è diventata una tra le calzatura più di lusso e richieste, facendo un boom negli anni ’70. E nonostante le variazioni subite nel tempo e le differenti texture, colori e finiture, il loro fascino è rimasto invariato nel tempo. Vediamo quindi come abbinare i mocassini nel 2022.

Il mocassino e la gonna, due amici che vanno a braccetto

Che sia una minigonna, una gonna a ruota o una da lavoro, l’abbinamento con questo capo è perfetto. Il mocassino donerà infatti raffinatezza ad un look più casual indossando magari una maglietta bianca e una gonna di jeans o pelle, e ancora più raffinatezza ad un outfit già in partenza elegante. Sempre bene per sfruttare al meglio questa scarpa è indossare un calzino utile a snellire la caviglia e per rendere il look più chic. Un bellissimo esempio su come abbinare i mocassini nel 2022.

Come abbinare i mocassini ai pantaloni

Se inizialmente il mocassino era visto come una scarpa esclusiva, ora non si può proprio dire lo stesso. La scarpa infatti adatta ad un outfit casual come può essere jeans stretto e maglioncino. Lo stile risulterà comfy ma con quel tocco di raffinatezza senza precedenti. Comodo ed elegante, il mocassino non prevede regole, non ci sono pantaloni giusti o sbagliati con il quale abbinarlo. Per abbinare al meglio i mocassini nel 2022 è bene tenere a mente quanto sia una calzatura versatile che si può adattare al proprio stile come meglio si crede.

Come abbinare i mocassini alle calze

Per uno stile un po’ più aggressivo e stravagante, bisogna tirare fuori dal proprio armadio le calze velate a fantasia o a rete. Ideali con ai piedi i mocassini e sotto un corto vestitino ma non solo. Si otterrà un bellissimo effetto super glamour anche indossando un pantalone non troppo lungo, sotto il quale scorgere la nostra calza migliore. A volte, basta poco per rendere unico un outfit.

I mocassini possono essere avanguardia pura

Un grande classico il mocassino, sì, ma se abbinato bene può diventare pura avanguardia. Una calzatura tanto raffinata nasconde però tanto potenziale glamour e contemporaneo. Abbinato a tailleur super colorati, lunghi trench a fantasia e outfit stravaganti, il mocassino è la scarpa giusta. D’altronde si sa, è sempre un ottima idea abbinare qualcosa di esplosivo a qualcosa di più composto, per un equilibrio perfetto.