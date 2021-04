Moda 2021: i mocassini conquistano la primavera firmata 2021. Per tutte le esperte fashioniste, le calzature rivelazione dell’anno sono proprio i tanto e adorati mocassini, in tutte le più svariate varianti. Un passe-partout ideale abbinabile a qualsiasi outfit e perfetti in ogni occasione. Senza dimenticare il connubio perfetto comodità e versatilità. Scarpe che rispecchiano perfettamente lo stile classy e che uniscono incredibilmente stile e praticità. Che siano rasoterra o col tacco, in forma classica o mixati con altre calzature. Questa primavera è protagonista all’insegna dei tanto e adorati mocassini da donna.

Moda 2021: i mocassini da donna conquistano la primavera

Una calzatura innegabilmente di tendenza, super cool e versatile. Qual è i mocassini da donna. Precursore della moda modaiola di queste scarpe dal gusto indissolubilmente classy e al contempo contemporaneo, la Maison Gucci che; dopo aver promosso a pieni voti il loro successo sul mercato femminile negli anni Cinquanta, ha continuato a riproporle collezione dopo collezione, aggiungendo sempre quel tocco di originalità al passo con le nuove tendenze. Ultima, in ordine temporale, la versione fiorata della capsule Gucci x Ken Scott. Anche i mocassini da donna Prada conquistano la scena internazionale in vista di questa primavera 2021. Queste calzature sono caratterizzate da una suola più spessa e la placca logo. Che siano high-fashion o low-cost queste scarpe sono richiestissime ed intramontabili, ideali in qualsiasi occasione.

Alternative low-cost e colori di tendenza

Mocassini da donna adatti ad ogni gusto e personalità. Con plateau o super flat. Dall’anima ibrida che flirta con le forme dei mules e dei sabot, che lasciano il tallone scoperto in vista della stagione calda. Low-cost ed alta moda. Li troviamo declinati in diversi materiali e forme: dalla pelle al camoscio, tra le scarpe con punta quadrata e tra i modelli più fedeli all’originale calzatura maschile. Quanto ai colori si può optare per gli intramontabili nero o blu, ma anche colori più eccentrici quali pastello o con tinte più coraggiose, protagoniste indiscusse all’interno dei look. Innegabilmente scarpe amatissime e adorate anche dalle star e top model internazionali. Tra i modelli rivisitati e più freschi in vista di questa primavera troviamo quelli con la punta super squadrata oppure (in alternativa) a punta e con la suola sottile. Peculiarità? Il dettaglio fibbia che regala un carattere unico e controtendenza alla scarpa. Abbinabile con qualsiasi outfit, con calzini o senza, adatti sia a jeans e tenute più basic o gonne e crop-top ideali per una serata galante e glamour.