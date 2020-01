Claudia Schiffer ci insegna come indossare un bel paio di camperos, le tendenze Inverno 2020 vedono protagonisti questi stivali in stile cowboy, da quelli più casual a quelli glamour. Al contrario di quanto si pensa lo stivale stile texano, è molto versatile e basta sapere come abbinarli per creare un look che non passa inosservato, proprio come fanno le nostre amate star.

Top model

Claudia Schiffer è una delle top model iconiche degli anni ’90, in quanto a stile non sbaglia un colpo. Sul suo profilo Instagram spesso condivide foto, nelle quali indossa un bel paio di stivali texani. Abbinati a gonne lunghe fino al ginocchio e maglioncini oversize, oppure a jeans skinny con lupetti stretti, questo paio di stivali non può mancare nel vostro guardaroba. Il tacco deve essere largo e la punta rigorosamente triangolare. I modelli più semplici da indossare sono gli ankle boots, ovvero gli stivali che arrivano alla caviglia. Spesso in questi modelli la punta è leggermente più stondata, piccola caratteristica che li rende perfetti per la vita di tutti i giorni. Se no possiamo optare per uno stivale texano di tendenza puoi scegliere i modelli XL, che arrivano fino a sopra il ginocchio.

50

Chi ha detto che superati gli “Anta” non è più possibile indossare un bel paio di stivali fino al ginocchio? La conferma ci arriva dalla top model Claudia Schiffer, che impartisce lezioni per indossare un modello di stivali che piace a tante, i camperos. Sono il modello ideale da indossare per una festa o un party in cui non vuoi passare inosservata e mettere in mostra un lato più sensuale. Se invece vogliamo puntare su una via di mezzo, l’altezza giusta è quella che arriva al polpaccio, comoda e versatile, che si abbina perfettamente a look più semplici come quelli da giorno.