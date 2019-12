Le mini bags sono l’essenza dello stile e della femminilità. Piccole e piene di charme capaci di rendere il nostro look davvero speciale. Se avete stilato già la wishlist per Natale 2019, non potete lasciarvi scappare questo delizioso accessorio, perfetto di abbinare anche a giacche ovesize e grandi pellicce.

Modelli

“Non è niente ma è tutto” Jacquemus

A metterle sul mercato del fashion system è stato Simon Porte, in arte Jacquemus, lo stilista che ama i forti contrasti e che in passato aveva fatto impazzire le trendsetter di tutto il mondo con maxi cappelli di paglia in stile Riviera. Le micro bag sono il suo pezzo forte, celebrità dal calibro di Rihanna e Kim Kardashian non possono fare a meno di indossarle. Anche altri brand hanno iniziato a seguire le orme dello stilista francese, producendo borse sempre più piccole come: la mitica Dionysus di Gucci in velluto, la Kiki bag di Elisabetta Franchi e la tracolla XS di Chanel è di pelle caviar in lime.

Perfette

Sulle passerelle della Fashion Week hanno sfilato borse in tessuto e in pelliccia. Riconfermate per la stagione invernale sono state però le mini bag. Sono tra le borse più acquistate del 2019, non solo le celebrità, ma anche le appassionate del mondo fashion, non possono fare a meno di indossarle. Di qualsiasi brand, l’importante che si leghino al bracco, oppure prendano il posto di una semplice collana. Insomma, cosa state aspettando, se nel vostro guardaroba, non c’è ancora questa IT bag, Natale è alle porte, ed è l’occasione giusta per un “mini regalo”.