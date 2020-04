Non era la prima volta, che la nota influencer, Chiara Ferragni, postava una foto nella quale indossava delle pantofole super lusso. Durante la quarantena, sta documentando i suoi giorni in cucina, cambi di stagione, tendaggi comici, allenamenti a casa, momenti di relax e gioco con il piccolo Leone, sperando di riuscire a portare un pizzico di gioia e positività nelle case dei suoi ammiratori. Ma ai fan non sfugge nemmeno un dettaglio, quanto ammonterà il costo del suo accessorio per casa preferito?.

Pantofole extra lusso, solo per le vere star

Le prime a mostrare le pantofole extra lusso firmate Louis Vuitton, sono state le Kardashian. Nelle Instagram stories non possono fare a meno di mostrare i loro look da casa, interamente griffati. Un accessorio così cool, di pelliccia vera, ammonta a circa 1360 euro. Di certo non poteva mancare, la nostra imprenditrice digitale tra le star che non possono fare a meno del lusso, anche nei look più semplici da casa. Ricordiamo che la Ferragni, aveva postato poco tempo fa, una foto dove indossava un altro accessorio super lusso, si trattava di un accappatoio firmato Versace, dal costo molto elevato.

Quando il lusso si fa sentire anche in casa

Ad attirare questa volta i fan dell’imprenditrice digitale sono le nuove pantofole primaverili firmate Louis Vuitton. Si tratta di un modello in raso, color rosa shocking, che si distingue per la tomaia ricamata con la firma LV, la fodera in velluto e la soletta imbottita con motivo Malletage, ispirato agli interni degli iconici bauli della Maison. Il modello è fornito anche con una borsa in velluto, il costo totale è di 390 euro. Insomma, Chiara Ferragni è la regina indiscussa del fashion, anche in casa.