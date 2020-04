“Alcune persone pensano che il lusso sia l’opposto della povertà. Non lo è. È l’opposto della volgarità.” Gabrielle Chanel

Anche in casa le nostre amate influencer non si perdono d’animo e indossano gli abiti più sfarzosi che hanno nel guardaroba. Casalinghe sì, ma con stile, è questo il loro motto, a lanciarlo è Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale per eccellenza. Anche per un semplice look da bagno, l’influencer sceglie un accappatoio extralusso di una nota casa di moda italiana.

Un accappatoio che costa oro

Di recente Chiara Ferragni ha condiviso alcuni scatti in bagno mentre tiene in braccio il piccolo Leone. Mamma e figlio indossano ognuno il proprio accappatoio, ma quello di Chiara è davvero particolare. Si tratta di un modello firmato Versace, dai colori molto accesi e dal prezzo esorbitante, circa 400 euro. Una notizia che non sorprende i fan che ben conoscono la passione per il lusso dei Ferragnez. Basti pensare che l’influencer ha persino le pantofole realizzate in pelliccia di visone che costano più di mille euro.

Gli accessori di lusso per stare in casa

Le celebrità amano il lusso, da Chiara Ferragni alle Kardashian, le influencer più potenti del pianeta non possono fare a meno di ostentare i loro guadagni. A scatenare l’ira dei follower pochi mesi fa, furono alcuni post pubblicati sui suoi profili social, della piccola del clan Kardashian, Kylie Jenner, che aveva pubblicato la foto di un paio di ciabatte in pelliccia di visone firmate Louis Vuitton dal costo esorbitante. Stessa sorte per la nostra imprenditrice digitale, ma non possiamo negare che questo look casalingo che costa oro, è super cool.