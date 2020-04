“Una moda che non raggiunge le strade non è moda.” Gabrielle Chanel

Da Chiara Ferragni alle modelle di Victoria’s Secret, la quarantena mette a dura prova tutti noi, ma le ragazze più influenti del pianeta non si perdono di animo. Nonostante le mura domestiche, fashion blogger e top continuano a sfoggiare look pazzeschi e ad ispirarci su cosa indossare per la stagione Primavera/Estate 2020.

First look

Chiara Ferragni indossa spesso abiti firmati dal suo marchio, ma di recente ha sfoggiato un look molto semplice, ottenendo tantissimi like e commenti positivi. Si tratta in realtà di un leggings nero e di un top fluo rosa, che sembra però essersi aggiudicato il titolo di top look.

Giulia De Lellis

Anche la chiacchieratissima Giulia De Lellis, sta indossando in questi giorni una serie di comfy look. Nelle ultime foto postate non possiamo fare a meno di notare che l’influencer non manca mai di completini intimi sportivi in bella vista, abbinati a tute oversize.

Paola Turani

La bellissima Paola Turani invece ha deciso di indossare per la sua quarantena, una serie di look sportivi, ma nelle ultime foto postate ha sfoggiato una jumpsuit in jeans che rappresenta uno dei trend più belli da indossare per la Primavera/Estate 2020.

Giulia Valentina

La fashion blogger Giulia Valentina invece, opta sempre per look più eleganti, infatti non mancano mai i suoi selfie allo specchio con indosso tailleur dai toni chiari e pumps super colorate.

Cristina Musacchio

Altra fashion blogger che non si perde d’animo è Cristina Musacchio, che nel suo appartamento a Milano sfoggia look super eleganti, allestendo un vero e proprio set fotografico. Perché si sa, alla moda non si rinuncia mai, anche stando in casa.

Martina Luchena

La beauty influecer, Martina Luchena invece decide di optare per un look da quarantena più sensuale, mettendo in risalto le sue curve. Un bellissimo abito semi trasparente sui toni chiari è certamente un look che spopolerà in vista della stagione calda.

Oltre l’Italia

Ricordiamo che l’emergenza Coronavirus, sta mettendo in ginocchio anche altre nazioni, ecco che anche lì top model e influencer non si perdono d’animo e sfoggiano il meglio di sé come: Camila Corlho, Elsa Hosk e Negin Mirsalehi.