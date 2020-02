Bergamasca, classe 1987, Paola Turani nella vita fa la modella. Bellissima e dallo stile impeccabile, semplice e autentico, da quando è stata scoperta, all’età di 16 anni, gira il mondo donando il proprio volto a campagne pubblicitarie e calpestando importanti passerelle. A farla stabilire a Bergamo, la sua città natale, il suo compagno di vita, Riccardo Serpella. Amici da una vita, un giorno i due si scoprono innamorati e da lì in poi le vite di Paola e Riccardo cambiano.

La dedica di un fan

Paola fa impazzire i fan già da anni, proprio nelle ultime ore, uno di loro ha deciso di dedicarle un dolce messaggio di ammirazione. «Paola io ti seguo da poco tempo e mi sei stata simpatica da subito, parlare della tua bellezza è scontato ma è un dato di fatto, penso di aver capito qualcosina di te dai video storie ecc …e guardando questa bellissima foto provo a pensare a te durante i servizi fotografici in genere, e ti immagino piegata in due dal ridere perché penso tu sia una persona che ironizza molto su tutto cio che la circonda quindi ti immagino allo sforzo che fai per non ridere durante le pose . Complimenti a te e ai tuoi genitori per la bella persona che sei sia fisicamente che caratterialmente😘»

Anticipazioni moda Estate 2020

Pur non stravolgendo la loro carriera, Paola e Ricky sentono impellente la voglia di condividere la quotidianità e, di conseguenza, si ritrovano a settare le proprie priorità! Questa è la storia di come un grande amore puro come il loro è sbocciato ed ha messo radici. Adesso però passiamo alla parte super movimentata che li riguarda: i viaggi. L’ultimo viaggio di coppia è stato meraviglioso ed ha fatto sognare tutto Instagram. La meta prescelta è da sogno: Abu Dhabi. Gli abiti da indossare sono pazzeschi. Fluttuanti e con pattern astratti, dai toni caldi, etnici, ma anche sagomati a sirena e zeppi di paillettes. Tra le foto postate da Pola su Instagram troviamo un accenno dei costumi moda 2020, ancora interi, romantici e con balze da bambina. I copricapi sono un altro must previsto per la bella stagione che giungerà (si spera) a breve, dai turbanti fermati con maxi spille ai cappelli in paglia a tesa larga. Grazie per le soffiate, Tury!

Outfit fluttuanti e vestiti lunghi, dicevamo, nella fattispecie ce n’è stato uno che il popolo di Instagram ha deciso di incoronare. La modella 32enne è ritratta di schiena mentre posa affacciata a un balcone. Indossa un abito a sirena in total paillettes che sembra quasi cucito addosso a lei e che ha una profondissima scollatura che lascia scoperta tutta la schiena ed evidenzia il suo perfetto B-side. Like e commenti sono arrivati a pioggia sotto a questo post stratosferico della Turani. «Sei una meraviglia, una donna straordinaria, simpatica, di grande cuore». La bellezza di Paola Turani è davvero fuori discussione, gli elogi si sprecano. «Sei splendente in tutti i sensi. Grazie per essere così genuina, semplice, positiva, bella dentro e meravigliosa fuori, piena di valori, divertente… semplicemente una di noi». Grande Paola Turani, noi di Luxgallery continueremo a seguire le tue avventure!