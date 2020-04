“La vostra imprenditrice digitale” Fedez

Chiara Ferragni e Fedez in quarantena si divertono con il nuovo social dedicato interamente alla musica e al ballo chiamato Tik Tok. Ieri sera, hanno stupito i loro follower e non solo, con un video esilarante, che in poche ore ha fatto il giro del web diventando la “sfida social” più cool del momento.

Veri Tik toker

“The Ferragnez switch it up challenge” Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno conquistato il web con un video divertente, realizzato con la nuova piattaforma social Tik Tok e pubblicato ieri sera. Uno scambio di abiti tra l’imprenditrice digitale e il rapper, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un Fedez in versione “pretty girl”, con tanto di pullover rosa, mini gonna in vinile e scruchie che raccoglie un ciuffo di capelli, il tutto naturalmente firmato Chiara Ferragni collection. Non sono mancati i commenti sia negativi che positivi, ma sta di fatto che i Ferragnez sanno benissimo come intrattenere il web, soprattutto in questo periodo che ci vede costretti a stare in casa. Il video è stato visualizzato 2,5 milioni di volte sul profilo del rapper e 2,2 milioni di volte sul profilo dell’influencer.

“Tag della figa con i capelli scuri e corti?”

Altra challenge lanciata dai Ferragnez

“New challenge. No cookies have been wasted in making this: I’m pro” Chiara Ferragni

Un’altra challenge era stato lanciato dalla coppia pochi giorni fa. La sfida consisteva nel mangiare un oreo attraverso un metro. Una sfida che è stata accolta da molti, ma non tutti hanno l’abilità dell’imprenditrice digitale come dimostrato dal video, che lei stessa ha postato su Instagram. Ora la vera domanda è: Chiara Ferragni diventerà anche la regina di Tik Tok?