La quarantena di certo non ferma, la nota influencer, Chiara Ferragni, che dopo aver collaborato con Converse, Evian e Oreo, torna in grande stile, con un’altra sorpresa fashion. Una capsule collection realizzata insieme al noto marchio statunitense dello sportswear Champion, che a poche ore dalla sua uscita nel mondo e-commerce ha già fatto sold out.

I pezzi della nuova collezione Chiara Ferragni x Champion

La collezione Chiara Ferragni x Champion è formata da: crop top e leggings che abbinano dettagli metallici contrastanti a reverse weave in color carta da zucchero, la collezione include anche felpe, leggings, jogger, pantaloncini e magliette cropped che riecheggiano tutte le tendenze della Primavera/Estate 2020. A completare il look una scarpa da running caratterizzata da una silhouette tutta nuova, ricoperta di glitter. Inoltre, tutti i modelli, declinati in colori pastello e nuance metalliche, riportano l’iconico logo “eye” di Chiara Ferragni e il logo “C” di Champion, che si alternano sui bordi. Insomma, una collezione super cool, che in poche ore ha già fatto sold out.

Tutte le influencer indossano la collezione Chiara Ferragni x Champion

Non possiamo fare a meno di notare come la nuova collezione di Chiara Ferragni per il marchio statunitense Champion, abbia già fatto il giro del mondo. Nelle stories della nota imprenditrice digitale, sono ripostate una lunga serie di influencer, che indossano già i suoi capi. Sicuramente gli abiti sono la perfetta fusione tra lo stile semplice, sportivo e informale dell’azienda americana, e il look grazioso, colorato e femminile, insomma perfetto e in linea con le tendenze Primavera/Estete 2020.