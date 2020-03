“Ho fatto la mia carriera grazie ad Internet e ai social media… tantissimo social media, tantissimo Instagram.” Chiara Ferragni

Chiara Ferragni cattura l’attenzione del web ancora una volta. La nota imprenditrice digitale ha firmato una collezione personale di Oreo, Il prodotto è in edizione limitata, come specificato su Instagram, ed è disponibile allo stesso prezzo.

Occhio

“Sapete che Oreo è il biscotto numero uno al mondo? Ecco perché ho deciso di collaborare con questa azienda per creare Oreo by Chiara Ferragni limited edition” Chiara Ferragni

Il pack Oreo Double è stato disegnato dalla nota imprenditrice: è bianco e rosa con l’iconico occhietto azzurro ripassato dal rimmel. L’edizione limitata di biscotti è disponibile da marzo in una selezionata rete di punti vendita della grande distribuzione. Chiara Ferragni ha deciso inoltre di inserire anche un progetto fashion, perché acquistando i “biscotti Eyelike” si potrà partecipare al concorso per vincere quattro capi in edizione limitata.

Haters

“Non le bastava l’acqua, le servivano pure i biscotti”. “Costeranno talmente tanto che dovrò tentare di vincerli per averli!”

La collezione di Oreo by Chiara Ferragni non poteva che scatenare l’ira del web. Tra l’approvazione di molti fan, spuntano (come al solito) i commenti negativi degli haters, che non si risparmiano a ricordare il caso dell’acqua Evian firmata dall’imprenditrice digitale. Ma come sempre Chiara non si perde d’animo e risponde in maniera diretta ed educata: