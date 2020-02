La difficoltà di fare un selfie, sta proprio nella vicinanza della fotocamera, infatti, rende necessari dei piccoli ma fondamentali accorgimenti per ovviare quella parziale deformazione di ripresa quasi impossibile da eliminare e le imperfezioni di pelle e incarnato che le fotocamere sempre più potenti non nascondono, anzi esaltano soprattutto naso, viso e bocca.

Naso

Secondo uno studio, il naso nei selfie appare più grande del 30% distorcendo l’immagine. Ecco che allora i selfie non scattati dalla giusta angolazione possono creare anche turbamento nell’accettazione di sé. Secondo i dati della American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgeons, la maggior parte delle persone che vogliono sottoporsi ad interventi estetici lo fanno per apparire meglio nei selfie e nelle immagini postate sui social.

Luce

“Le luci sono fantastiche per nascondere i tuoi difetti e sottolineare i tuoi punti di forza” Kim Kardashian

In varie interviste le celebrità hanno ammesso che per venire bene nelle foto e nei selfie soprattutto, serva la luce giusta.

No filter

Spesso si tende a credere che per scattare il selfie perfetto, ci sia bisogno di un filtro, ma in realtà non è così. Infatti, è controproducente cercare di coprire le imperfezioni usando qualche App di ritocco.

Espressione

L’espressione da adottare nel selfie è fondamentale, l’importante non prendersi troppo sul serio, quindi ogni tanto fare qualche faccia buffa vi darà grandi risultati.

Impugnatura

Ultima ma non meno importante è l’impugnatura, è necessario: tenere la fotocamera leggermente in alto rispetto alla testa (e rivolta verso il basso) aiuterà a far sembrare i tuoi occhi più grandi, evitare quel tipico aspetto di naso “ingombrante” la pelle sembrerà più distesa.