L’immagine, postata su Instagram da Kim Kardashian ritrae la sua famiglia al completo, seduta sulle scale di casa. Il marito Kanye West, 42 anni, che tiene in braccio Chicago di soli due anni con un biscotto in mano. Due gradini più in basso, la regina del web che tiene in braccio l’ultimo arrivato, Psalm, di soli 7 mesi, e ha al suo fianco gli altri due figli Saint, 4 anni, e North, 6 anni.

Perfetti

“The West Family Christmas Card 2019” Kim Kardashian

I social sono letteralmente impazziti per questo scatto super tenero, che secondo la didascalia di Kim Kardashian, rappresenta una cartolina per Natale 2019. Tutta la famigliola è vestita con abiti grigio chiaro, escludendo quella di Halloween dove tutti erano in costume, è la prima immagine postata dalla coppia sui social, dove è presente la famiglia al completo. Finora, infatti, in tutti gli scatti di gruppo, era sempre stato assente il rapper, impegnato con le tournée in giro per il mondo.

I figli

Kim Kardashian e il suo terzo marito, il rapper Kanye West, hanno ben quattro figli, ma anche sotto questo aspetto vogliono fare le cose in grande. Infatti, il musicista e la regina del web hanno dichiarato di voler arrivare a sette. Gli ultimi due nati (Chigago e Psalm) da due madri surrogate, anche se la coppia sperava che la stessa donna che aveva messo al mondo Chicago potesse portare avanti anche la gravidanza di Psalm, ma non è stato possibile. La scelta della maternità surrogata è stata fatta in quanto Kim, soffre di placenta accreta, una patologia che colpisce molte donne, che può provocare un’emorragia dopo il parto e che non gli consente di poter portare avanti una gravidanza.