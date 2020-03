Chiara Ferragni pubblica su Instagram una sequela di foto che riassumono questi suoi ultimi giorni di quarantena. Anche se noi romanticone preferiremmo ancora più scatti con il bel maritino Fedez, ebbene sì, ancora di più, non ci bastano mai, questa volta dovremo accontentarci e farne a meno. Il tema di questa quarantena risulta ricorrente, cibo, affetti, patriottismo, cibo, affetti e ancora cibo e ancora affetti, patriottismo. Così per noi comuni mortali, anche per i VIP dorati come la Ferragni.

Dunque in questo gruppo di foto, tutte messe in fila, possiamo ammirare: cibo fatto in casa, Leo, uno scatto di Cremona, la Mati, nonna Luciana.

ENG These days little joys: homemade casoncelli, a full fridge after going grocery shopping, my homemade pie, my babies together on the sofa, my hometown Cremona being strong, Leo and Leo and again Leo and our grandma Luciana ❤️

ITA In questi giorni piccole gioie: casoncelli fatti in casa, un frigo pieno dopo aver fatto la spesa, la mia torta fatta in casa, i miei bambini insieme sul divano, la mia città natale Cremona è forte, Leo e Leo e ancora Leo e nostra nonna Luciana ❤️

A quanto pare la Ferry non smette di sfornare leccornia, anche se, pare, dietro ci sia sempre lo zampino del padre di Fedez, Franco, costretto in quarantena a casa Ferragnez. Ma poco male, l’importante è mettersi in gioco. Infatti, ricordiamo tutti mamma Ferragni che per festeggiare a dovere la ricorrenza del compleanno di Leone, si adoperava in cucina, in che modo? Improvvisandosi, è proprio il caso di dirlo, chef!

Sempre aiutata dal papà di Fedez, Franco Lucia, durante la sera prima del compleanno di leone, la Ferry si è dilettata nella preparazione di quella che sembra proprio una gustosa crostata di marmellata. Il marito Fedez ci scherza su, la prende in giro: «Leo la mamma vuole avvelenarci, hai visto?!». Chiara non si lascia scoraggiare, anzi, è proprio soddisfatta della sua creazione. Cosi, settimana dopo, ecco ricomparire un’altra crostata, catturata nello scatto dopo quello dei casoncelli, sarà opera della Ferragni?!