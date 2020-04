Con il lockdown siamo tutte disperate per i nostri capelli, anche se per alcuni non è proprio così. Infatti, il clan Kardashian-Jenner, di questi problemi non ne ha, come spesso vediamo su Instagram, le sorelle più chiacchierate del web cambiano colore e taglio di capelli, quasi ogni giorno, quale sarà il loro segreto?

Siamo tutte un po’ Kardashian

Kim Kardashian aveva rivelato tempo fa di soffrire del Disturbo di Dismorfismo Corporeo o Dismorfofobia. Di che si tratta? Di un disturbo assimilabile a quelli ossessivo-compulsivi che porta chi ne soffre a preoccuparsi eccessivamente per il proprio aspetto fisico, per un difetto che gli altri non vedono come tale e perfino per difetti che non esistono.

La sua ossessione più grande sono i capelli, infatti non può fare a meno di avere un parrucchiere sempre a portata di mano. Anche se poco tempo l’intera famiglia ha rivelato che dietro ai loro cambi repentini di acconciatura si nascondevano delle vere e proprie parrucche. La stessa Kim ha rivelato che le sue preferite sono quelle color biondo platino. Insomma, trucco c’è ma non si vede.

Le parrucche sono la soluzione a tutti i nostri problemi

“Abbiamo la stessa lunghezza di capelli, nessuno lo sa, ma le nostre chiome sono praticamente gemelle. Un giorno scatterò una foto di noi due con gli stessi capelli, così sembreremo ancora sorelle” Kendall Jenner

Quante volte ti è capitato di vedere una foto di Kendall e Kylie Jenner e ammirare i loro lucidi capelli? Ebbene, non è tutta farina del loro sacco. La più piccola della famiglia è una vera professionista quando si parla di parrucche. Dall’highlighter sfoggiato all’ultimo Coachella al biondo platino del Met Gala 2017, Kylie indossa quasi sempre una capigliatura posticcia.

“Se li decolorassi continuamente, sarei già pelata” Kylie Jenner

Anche Chiara Ferregni

Non dimentichiamoci di Chiara Ferragni, che a Cannes 2019 aveva sfoggiato un look totalmente nuovo: un outfit Philosophy by Lorenzo Serafini e un caschetto mosso biondo platino, che in realtà era solo una parrucca.