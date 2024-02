Make-up Estate 2024: Tendenze per un’estate al top!

L’estate 2024 è all’orizzonte e con essa una nuova ondata di tendenze make-up pronte a farci brillare sotto il sole. Quest’anno, il make-up estivo si fa accessibile, pratico, ma senza rinunciare a quel tocco di glamour che tutti amiamo. Ecco le tendenze make-up che domineranno l’estate 2024, dalla base luminosa agli accenti colorati che non temono il caldo.

1. La Pelle che Respira: Base Luminosa e Naturale

Il fondotinta pesante è un ricordo del passato. L’estate 2024 celebra la bellezza naturale con basi leggere che lasciano respirare la pelle. I prodotti come BB cream, CC cream e tinted moisturizers con SPF saranno i vostri migliori alleati. Cercate formule che offrono una copertura modulabile e che riflettono la luce per un effetto “seconda pelle” radioso. La parola d’ordine? Luminosità!

2. Occhi in Primo Piano: Colori Brillanti e Eyeliner Grafico

Dite addio agli smokey eyes scuri e accogliete con entusiasmo le sfumature brillanti e tropicali. Le palpebre si tingono di azzurro cielo, verde smeraldo e rosa corallo, in omaggio ai colori dell’estate. L’eyeliner grafico, in nero o colorato, aggiunge un tocco di drammaticità, delineando lo sguardo con linee nette e forme audaci. E per le serate estive? Un tocco di glitter sulle palpebre per catturare ogni raggio di luce.

3. Sopracciglia al Naturale: Folte e Definite

Le sopracciglia continuano a giocare un ruolo chiave nel definire l’espressione del viso. L’estate 2024 vede il ritorno di sopracciglia folte naturali, dimenticate il look troppo strutturato, ora si punta su un aspetto più naturale e spettinato, ottenuto con gel fissanti e matite sottili. L’obiettivo è valorizzare la forma naturale delle vostre sopracciglia, rendendole protagoniste del vostro look.

4. Labbra Idratate e Tinte Vivaci

Le labbra quest’anno si tingono di rosso, rosa e arancio brillante, ma sempre con una formula che non dimentica l’idratazione. I balsami colorati, i lip tint e i rossetti idratanti sono perfetti per chi vuole unire colore vivace e cura delle labbra. Per le serate estive, osate con finiture lucide o metalliche per un tocco in più di glamour.

5. Il Blush è il Nuovo Bronzer

Dimenticate l’abbronzatura finta, quest’estate il blush prende il sopravvento. Applicato sulle guance e sfumato verso le tempie, il blush dona un aspetto fresco e riposato, come dopo una passeggiata al sole. Le nuance? Pesca, rosa antico e corallo, per un effetto bonne mine naturale.