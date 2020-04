Non avendo la possibilità di uscire di casa e di andare dal parrucchiere, per prima cosa, è opportuno evitare tutte le pieghe che, con phon ad alte temperature, piastre liscianti e ferri arricciacapelli, rischiano di stressare la fibra capillare. Come sappiamo le doppie punte possono indurre il nostro capello a spezzarsi e così facendo a vanificare tutte le cure fatte in questi anni.

I consigli per non stressare troppo i nostri capelli

Bisogna dare la giusta attenzione al cuoio capelluto usando prodotti specifici per la nostra hair routine in modo che siano lucenti e sani. Curare i capelli, significa optare delle buone abitudini che possano aiutare e renderli ancora più forti in modo che non siano troppo spenti o secchi. Potete approfittare di questo periodo di quarantena dal Coronavirus, per dedicarvi alla vostra chioma, scegliendo prodotti e rimedi anche naturali che possano aiutare a rinforzarli.

Dal momento che bisogna uscire soltanto per necessità, possiamo approfittare per creare delle maschere o balsami con gli ingredienti naturali che abbiamo a disposizione in casa. L’importante è non sottoporre i vostri capelli ad eccessivo stress, dato dal calore del phon e delle piastre, lasciateli asciugare al naturale e idratateli continuamente.

Avere pazienza e aspettare che il lockdown finisca

Per quanto riguarda la tinta, per chi non ha voglia di improvvisarsi parrucchiere o per chi semplicemente non ha tanta manualità esistono i mascara colorati o gli spray. Sono entrambi facili da usare, veloci e soprattutto l’effetto va via con uno shampoo. I mascara sono ideali per chi non ha tanti capelli bianchi, mentre per chi ne ha in quantità maggiore meglio optare per gli spray. L’importante è sezionare sempre le ciocche di capelli per avere un risultato omogeneo e di non stressare il cuoio capelluto. Insomma, il segreto è avere pazienza e aspettare che il lockdown finisca per andare finalmente dal nostro/a parrucchiere/a di fiducia.