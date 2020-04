Carlo e Camilla riuniti per festeggiare il loro quindicesimo anniversario di matrimonio. Carlo è il Principe del Galles, ha 71 anni, e fino a pochi giorni fa ci aveva fatti temere per le sue condizioni di salute. Il Principe erede d’Inghilterra, infatti, ha contratto il Coronavirus e qualche settimana fa è dovuto correre ai ripari, auto-isolandosi al Castello di Balmoral, in Scozia. In compagnia della moglie Camilla, Duchessa di Cornovaglia. Lui e Camilla, Duchessa di Cornovaglia, 72, oggi festeggiano oggi 15 anni di matrimonio.

Carlo e Camilla, i due sopravvissuti

Per l’occasione si sono fatti scattare una foto sul patio, di fianco alla porta della loro tenuta di campagna di Birkhall, in Scozia. Luogo in cui l’erede al trono ha trascorso la quarantena dopo essere risultato positivo al Coronavirus. In braccio tengono stretti e accoccolati Bluebell e Beth, due dei loro tanti cani da compagnia. Carlo e Camilla sono convolati a nozze il 9 aprile 2005, con cerimonia civile, dando luogo al finale, poco fiabesco secondo i più, di una delle più tormentate storie d’amore del ventesimo secolo. Ricordiamo che gli inizi della loro tresca hanno avuto luogo nei primi anni ’70, sopravvivendo, non si sa come, a ben due matrimoni. Quello di Carlo con lady Diana Spencer e quello di Camilla con Andrew Parker Bowles.

Ma non è tutto, i due sono riusciti ad oltrepassare, tenendosi stretti per la mano, anche una serie di scandali che hanno rischiato di mandare in crisi la Corona stessa. C’è voluto davvero tanto tempo affinché gli inglesi, eternamente e pazzamente affezionati a Lady Diana, imparassero ad apprezzarli. Sicuramente hanno imparato a mantenere un basso profilo basso, e diciamo che impegnandosi nelle cause sociali ed ambientaliste, alla fine dei conti son stati ripagati della simpatia di alcuni. C’è chi è già pronto a vederli salire un giorno sul trono, noi no. Chiariamo che Camilla non diventerà regina, ma che resterà principessa consorte. Intanto auguri di buon anniversario!