La regina di Instagram e delle passerella Kendall Jenner ha di recente postato una foto di Instagram ( @kendalljenner) striminzito, ma talmente piccolo che non compre proprio nulla! In effetti è proprio nella sua statuaria fisicità che risiede l’intero patrimonio della bella modella. Si, perché Kendall è senza dubbio una delle super top model a risiedere nell’empireo delle stra pagate! Il bikini in questione è uno di quelli coi laccetti sottili che davvero in poche potrebbero permettersi! Il post dice: «io e questo bikini: una love story». Sotto i fan commentano: «Sei illegale!»

Kendall Jenner fisico statuario!

Bisogna dirlo, Kendall Jenner non ha da nascondere nulla. Il fisico longilineo e le gambe chilometriche farebbero invidia a qualsiasi donna sulla faccia della terra. Proprio le gambe sono uno dei suoi punti forti che cerca sempre di risaltare! Tra le foto di instagram ed i servizi fotografici notiamo infatti che gli outfit sono provvisti quasi sempre di profondi spacchi o vertiginose minigonne. Sono numerosissimi i post in biancheria intima, tantissimi i brand ai quali la Jenner presta il volto come testimonial! Uno dei più presenti é senz’altro Calvin Klein.

Kendall Jenner sempre perfetta! Anche con l’acne!

Kendall Jenner è perfetta. Fisicamente non ha nessun difetto, tranne l’acne. Anzi chiamiamola caratteristica! Si sa che Kendall Jenner combatta da tanto tempo contro una particolare forma aggressiva di Acne. Spesso l’abbiamo vista attraversare passerelle e red carpet con il viso visibilmente “danneggiato”. La top model ha raccontato in una intervista che l’acne iniziò a 14 anni durante il primo anno di liceo. L’acne si è trasformata lentamente in piccole cisti bianche man a mano sempre più numerose.

La battaglia contro l’acne

La super modella ricorda che tutto è cominciato a 14 anni, il suo primo giorno di liceo, insomma, il modo peggiore per conoscere i nuovi compagni di classe. Al mattino, si è guardata allo specchio e ha trovato la fronte macchiata di milia, le piccole cisti bianche tutte ravvicinate, hai presente? Ecco, quel momento, racconta Kendall, fu l’inizio della sua battaglia contro l’acne. A quanto pare col passare degli anni è riuscita a “tenerla a bada”, ormai si considera una dermatologa non certificata!