“Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo. Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me è da lì che è partito tutto.” Belen Rodriguez

In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, Belen Rodriguez si esprime sulla situazione di emergenza che sta attraversando l’Italia. La showgirl argentina attribuisce la grande diffusione del Coronavirus alla Milano Fashion Week.

L’aumento dei casi in Lombardia

“Se dopo la settimana della moda siamo diventati il paese più infetto nel mondo c’è qualcosa che è andato storto. La settimana della moda è stata deleteria. Il governo doveva attivarsi prima. La verità in mano non ce l’ha nessuno, non sappiamo neanche se la cosa si risolverà stando a casa ma il popolo deve attenersi a quello che ci dice il governo altrimenti questa storia non finisce più. Dobbiamo aiutarci a vicenda siamo tutti molto demoralizzati quindi se ognuno inizia a guardare anche l’orto dell’altro e non solo il suo forse riusciamo ad uscirne il prima possibile.” Belen Rodriguez

Belen Rodriguez spiega come la settimana della moda di Milano abbia portato il Coronavirus a diffondersi, fino ad arrivare alla situazione attuale. Secondo una recente ricerca, (tramite controllo celle telefoniche) solo il 60% delle persone a Milano resta a casa, rispettando le regole dettate dal governo italiano.

L’importanza di restare il più possibile nelle nostre abitazioni

Roberto Burioni, ordinario di virologia e microbiologia dell’Università San Raffaele di Milano, ha reiterato all’AdnKronos Salute l’appello che ripete ormai da settimane: quello a prendere il Coronavirus con estrema serietà.