Belén Rodriguez e Stefano De Martino: fuga d’amore in una delle località più belle d’Italia

Belén Rodriguez e Stefano De Martino, la settimana scorsa, hanno organizzato una fuga romantica in cui i due piccioncini si sono immersi in un bagno di caldi colori autunnali. La meta prescelta dalla showgirl e dall’ex ballerino di Amici, grazie ad un momento di breve pausa dal lavoro, è stata la Franciacorta, con i suoi paesaggi da cartolina tipici dell’autunno. Belen e Stefano infatti, dopo un lungo periodo lontani, si sono riavvicinati la scorsa primavera e da quel momento i due non si sono mai più lasciati. Anzi, stanno proprio mettendo su casa!

Vita nuova nuova vita per una delle coppie più amate d’Italia, quella di Stefano De Martino e Belén Rodriguez. I piccioncini, come se fossero novelli sposi, a inizio ottobre 2019 hanno scelto di brindare a questo loro nuovo inizio lasciando la loro vecchia abitazione, in cui hanno condiviso bellissimi ed intensi momenti assieme, con una nuova e fiammante abitazione. Stefano e Belén hanno traslocato dunque in un super attico al centro a Milano. Il settimanale Diva e Donna ha avuto l’anteprima degli interni extra lussuosi del loro nuovo nido nel quale hanno deciso di andare a vivere insieme al frutto del loro amore, il piccolo Santiago.

Il fatto che abbiano deciso di cambiare casa e metter su famiglia è la conferma di come le loro intenzioni convergano nella stessa direzione. Un orizzonte comune che li porterà a mescolare nuovamente le loro vite. Come del resto ha dichiarato Stefano in una delle ultime interviste che ha rilasciato. L’intervista in questione è stata concessa a Domenica In: «il nostro desiderio è di rimanere uniti finché morte non ci separi». A questa aperta dichiarazione si unisce inoltre il desiderio di entrambi di arricchire la famiglia con un altro bebè. Noi tutti gli auguriamo il meglio!