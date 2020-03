Chiara Ferragni e Fedez due giorni fa hanno dato inizio alla raccolta fondi per il San Raffaele di Milano, nonostante le buone intenzioni, anche questa volta non sono mancate le critiche. L’ultima è arrivata da Heather Parisi, che al momento si trova ad Hong Kong.

Critiche

“Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del COVID19 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario.” Heather Parisi

Tramite il suo profilo Twitter, la showgirl ha dichiarato di non avere apprezzato molto il modo in cui è stata organizzata la raccolta fondi per il coronavirus. Ma Chiara Ferragni e Fedez non si perdono d’animo e rispondono a tono. Ricordiamo che per il San Raffaele di Milano sono stati raccolti oltre 3 milioni di euro e 93 paesi di tutto il mondo hanno dato una mano per aiutare la nostra nazione.

Raccolta fondi

“Prima di contattare il San Raffaele, la scorsa settimana abbiamo contattato una struttura sanitaria pubblica che però era talmente oberata dal lavoro che non ha saputo darci una risposta. Potrebbe essere utile attivare una task force per questi scopi, specie per gli ospedali che ne hanno più bisogno altrimenti il rischio è che qualcuno vuole fare una donazione o lanciare una campagna e non riceve una risposta. Inoltre, voglio essere preciso al 1000 x 1000, i soldi che stiamo donando al San Raffaele per istituire nuove Terapie Intensive e nuovi posti letti saranno a disposizione al 100% per il sistema sanitario pubblico italiano”. Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno avviato un crownfunding per creare posti letti e comprare macchinari a sostegno dei malati di coronavirus. Heather Parisi che in questo momento si trova ad Hong Kong con la sua famiglia ha criticato l’iniziativa della coppia, che non ha perso tempo a difendersi e chiarire le accuse e dubbi della showgirl.