Famose showgirl e influencer hanno ricorso alla chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto. Alcune di queste celebrità rispetto al passato sono quasi irriconoscibili. C’è tra loro addirittura non ammette di essersi sottoposta a questi piccoli interventi, ma le foto parlano chiaro.

Diletta Leotta

Tra le donne più famose dello spettacolo italiano c’è: Diletta Leotta. Amatissima dal pubblico maschile, la conduttrice siciliana negli anni è cambiata notevolmente. Secondo alcune fonti, la Leotta si sarebbe sottoposta ad interventi come: naso e bocca che sembrerebbero essere stati ritoccati e ci sarebbero delle differenze anche nelle foto in costume, dove la conduttrice a un seno molto piccolo, rispetto a quello di oggi.

Anna Tatangelo

La cantante Anna Tatangelo famosa per la sua bravura ma anche per la sua bellezza, nel corso degli anni ha subito notevoli cambiamenti. Sembrerebbe che la cantante si sia sottoposta a vari ritocchi chirurgici come: zigomi, labbra, seno, naso e anche l’arcata delle sopracciglia sembrerebbe più alta.

Rosa Perrotta

Famosa per aver partecipato a Uomini&Donne, Rosa Perrotta, nel corso degli anni è decisamente cambiata. È indubbiamente una bellissima ragazza ma è un dato oggettivo di fatto che abbia ritoccato il viso partendo da: naso, occhi e bocca.

Giulia De Lellis

Ormai influencer super affermata, Giulia De Lellis nel corso degli anni si è fatta strada nel mondo della moda, ma anche in quello della chirurgia estetica. Secondo alcuni rumors, la fashion blogger si è rifatta: seno, labbra e infine zigomi.

Belen Rodriguez

Ultima ma non meno importante è la showgirl argentina per eccellenza Belen Rodriguez, anche lei nel corso degli anni è cambiata notevolmente. Grazie all’intervento di puntirine e bisturi, ha migliorato: gli zigomi, le labbra e leggermente il naso.