Giulia De Lellis, ha spento 24 candeline. Ieri sera, è stata la protagonista di una festa a sorpresa mozzafiato organizzata dal suo compagno, Andrea Iannone, pilota del Moto Gp. Tra parenti e amici del mondo vip, il party ha scatenato milioni di like e visualizzazioni sul web.

Il party

Una sorpresa incredibile per Giulia De Lellis, che ieri era convinta di festeggiare il suo ventiquattresimo compleanno sola, con il fidanzato. Invece non è stato così, ad attenderla in un ristorante lussuoso, interamente decorato per l’occasione, c’erano i parenti e gli amici più stretti, anche del mondo vip. Dalle instagram stories non abbiamo potuto fare a meno di notare che, a partecipare al grande party c’erano anche Luca Onestini e Ivana Mrazova, coppia formatasi durante il reality show Grande Fratello Vip a cui anche la fashion blogger aveva partecipato nel 2017. Anche se, la vera protagonista della serata è stata come sempre, la nipotina Matilde.

Amore

“Ti amo Giulietta mia” Andrea Iannone

Un party perfetto, una sorpresa riuscitissimo, quella organizzata da Andrea Iannone per la sua fidanzata Giulia De Lellis. Oltre al grande successo della festa, il pilota di Moto GP ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla fashion blogger, davanti ad amici e parenti e davanti al mondo del web…