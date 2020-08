Jon Kortajarena e BASTA. Chiunque lavori nel mondo dell’alta moda, sa di per certo, che il top model in questione; è il più pagato e richiesto al mondo attualmente. Senza riserve. Non ha rivali, ed è unico nel suo genere come espressività fotografica e carisma. Non esiste nessuno come lui. Di origini spagnole, il top per eccellenza della moda maschile internazionale, è testimonial e ambasciatore del marchio Bulgari; di cui è il volto (e corpo) della campagna estate 2020 scattata con lenti cinematografiche da Inma Fiuza.

Il top model Jon Kortajarena testimonial dell’ultima campagna Bulgari Summer 2020

Scatti mozzafiato, che valorizzano al meglio il brand di gioielleria Bulgari. Chi meglio del top model e attore spagnolo poteva rappresentare a pieno titolo questo prestigioso marchio? Il suo volto è una delle pietre miliari del fashion industry internazionale. Da Vogue a L’Officiel, la sua innata ed inimitabile espressività, è stata immortalata sulle copertine più prestigiose del Pianeta. Tutti nel mondo della moda conoscono Jon, nessuno escluso. I fantastici scatti per la maison Bulgari, che vedono come location la sublime isola spagnola di Ibiza, sono stati realizzati per la linea “Bulgari Watches”. Sguardi da lasciare senza fiato, immortalati magistralmente dal fotografo Inma Fiuza. Il top model, semplicemente ricoperto dell’essenziale. Una maglietta nera, pantalone bianco. Elegante e raffinato senza eccedere. Focus assoluto solo sullo “Watches” di lusso, firmato (ovviamente) Bulgari. Insieme rappresentano il mix perfetto e vincente che crea quella magia/alchimia che si chiama “Moda”.

Il top model spagnolo punto di riferimento assoluto per i giovani modelli

Che sia un’icona della moda contemporanea e passerà alla storia, è innegabile. Ragion per cui, è uno dei punti di riferimento assoluti per i giovani modelli che si affacciano all’ambiente. È stato uomo immagine di Just Cavalli, Bally, Etro, Trussardi e Tom Ford. Ha iniziato il suo viaggio nel mondo della moda su suggerimento dell’amico Eduardo Sayas che lo ha convinto ad andare a Barcellona per incontrare alcuni clienti. Il suo debutto ufficiale risale al 2004 per Emporio Armani e John Galliano nelle sfilate della settimana della moda di Milano e Parigi. Nello stesso anno, è diventato il volto della campagna pubblicitaria per la collezione primavera di Roberto Cavalli per marchio Just Cavalli, sotto la direzione artistica di Ellen von Unwerth.

Jon Kortajarena: uno dei modelli più ricercati dall’ambiente moda

In poco tempo, Jon Kortajarena, è diventato uno dei modelli più ricercati di sempre. Ha sfilato da Milano a Parigi sulle passerelle delle più importanti case d’alta moda: Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, John Galliano, Guess e Chanel. Il 26 giugno 2009, la rivista autorevole Forbes lo ha collocato all’ottavo posto nella classifica dedicata ai modelli maschili di maggior successo al mondo, e nel dicembre dello stesso anno, si è classificato al quarto posto nella Top 50 dei migliori modelli internazionali maschili stilata da models.com.

Il successo come attore

Jon Kortajarena ha iniziato, con il tempo, anche una carriera cinematografica parallela alla moda. Riscuotendo un enorme successo. Nel 2009 ha recitato per Tom Ford in A Single Man. Ha partecipato a due videoclip di Madonna, rispettivamente Girl Gone Wild e Bitch I’m Madonna. Inoltre, ha preso parte, al film Andròn: The Black Labyrinth di Francesco Cinquemani, insieme ad Alec Baldwin, e ha preso parte al videoclip di Fergie, M.I.L.F. $. Nel 2018 interpreta l’investigatore Marcos Eguía nella serie TV “Le verità nascoste”. Nel 2019 veste i panni del primo ufficiale Nicolás Vazquez nella serie tv spagnola “Alto mare” prodotta da Netflix.